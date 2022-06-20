Відповідну інформацію повідомили у Військовому музеї. Про це стало відомо після початку розкопок.

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Радянський меморіал виявився фіктивним

Влада естонського міста Отепі вирішила перенести пам'ятник полеглим радянським солдатам з центру міста на цвинтар. Саме тому з цим проханням звернулась до комісії з військових поховань при Міністерстві оборони.

Відомо, що меморіал відкрили у 1957 році. За даними радянської влади, там у братській могилі були поховані 34 солдати. Проте виявилось, що там немає ніяких останків.

Зазвичай не збігаються дані про кількість похованих людей, але той факт, що військова могила виявилася повністю пропагандистською фальсифікацією – щось нове для Естонії,

– розповів директор військового музею Хеллар Лілль.

Проте у місті давно існувало повір'я, що насправді там ніхто не похоронений. Зокрема таку інформацію пригадав старійшина волості Отепі Яанус Баркала.

"Старожили казали, що там ніхто не похований. Я радий, що міський простір позбавився розташованого в невідповідному місці і фіктивного пам'ятника", – пояснив Баркала.

Коротко про останні новини щодо російської пропаганди

Україна ще понад два місяці тому знищила російський корабель "Москва". На його борту загинув екіпаж – 27 осіб. Проте офіційна Москва досі не визнає цих втрат. Варто пригадати, що 19 загиблих були строковиками у збройних силах Росії.

Журналіст Роман Цимбалюк прокоментував чутки про "кому Путіна". Він припустив, що ця інформація не відповідає дійсності: "Припиніть ви вестися на цей клікбейт. У нас цього діда війни, цього збоченця Путіна ховають, приписують йому різні хвороби постійно. А він все не здихає".

17 червня путінський очільник російського МЗС Сергій Лавров вкотре заявив, що нібито Росія не вторгалася в Україну, а оголосила "спеціальну військову операцію". Тобто він знову говорить брехливі пропагандистські тези, які перекручують реальність.

Сам Володимир Путін нещодавно знову намагався назвати причину війни проти України. Зокрема він сказав, що війна Росії проти України почалася нібито тому, що Захід не хотів домовлятися про гарантії безпеки для Москви. Мовляв, нібито Захід принципово відмовився виконувати раніше взяті на себе зобов'язання, а досягти будь-яких нових домовленостей виявилося просто неможливо. Саме тому, на думку російського диктатора, він почав війну.

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