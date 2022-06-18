Однак це не більше, ніж чутки, яким немає жодних підтверджень. Про це журналіст Роман Цимбалюк сказав під час стріму на ютубі 24 каналу.
До слова Це поки лише побажання, – Гудков про вкид щодо "коми" Путіна
Він відреагував на реакцію та вкиди про "кому Путіна". Він припустив, що ця інформація не відповідає дійсності.
Припиніть ви вестися на цей клікбейт. У нас цього діда війни, цього збоченця Путіна ховають, приписують йому різні хвороби постійно. А він все не здихає,
– сказав Цимбалюк.
Він нагадав, що у середу, 15 червня, Путін виступив на Пітерському економічному форумі. І у його голосі був помітний "надрив" та образа на увесь світ, мовляв, як сміють стріляти у його "витязів".
"Це ж просто неймовірно. Вони (росіяни – 24 канал) поїхали вбивати українців, а українці сказали, що це ви тут ляжете в землю, а не навпаки", – додав журналіст.
Повністю стрім Цимбалюка про кому Путіна, кандидатство в ЄС та візи для росіян: дивіться відео
Чутки про кому та хворобу Путіна
- Чутки про його хвороби, зокрема, рак ходять давно. Це нібито підтверджують і олігархи, і різні наближені до нього люди. Але щоразу вони бажають залишатись невідомими. Наприклад, ЗМІ дізнались з джерела в російській розвідці, що лікарі прогнозують Володимиру Путіну максимум 3 роки.
- А в Офісі Президента розповідали ще в травня, що мають дані про те, що Володимиру Путіну викликали швидку допомогу. Зле кремлівському диктатору стало посеред ночі. Таку інформацію розповідав Олексій Арестович. Радник глави Офісу Президента пояснював, що допомогу викликали безпосередньо до ліжка очільника Кремля.
- Інформація про те, що Путіну залишилось недовго, він вже от-от і помре, у нього смертельна хвороба та інше, звісно ж, заспокоює, але реальність може бути іншою. Українцям не варто забувати, що проти нас воює російський народ. Однак насправді такі інформаційні вкиди працюють лише на руку Кремля, вважає радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів.
- Наголосимо, що офіційних підтверджень його хвороби нема, все зводиться лише до чуток.