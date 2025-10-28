Не всі до такого готові: в Україні можна купити батончик зі справжніми личинками
- В Україні з'явився батончик "Жуколад" з личинками, доступний у магазинах "Аврора" та ресторанах "Китайський Привіт" у Києві та Львові.
- Реакції на "Жуколад" різні: одні вважають його небезпечним, інші бачать в ньому мистецтво і вважають цікавим подарунком.
Українські виробники солодощів зробили цікавий "делікатес" – батончик з личинками всередині. "Жуколад" доступний на полицях відомої мережі супермаркетів.
Про це пише 24 Канал з посиланням на пост закладу Milk Bar. Цікавинку розробили разом з мережею магазинів "Аврора" та ресторану "Китайський Привіт".
Де продають батончики з личинками?
Виробники зазначили, що у складі батончика "Жуколад" є звичайний шоколад і "справжні, їстівні, хрусткі" личинки. Його створили, аби викликати вау-ефект у людей.
Навіщо? Бо часом одне "фу, клас" краще за тисячу «ок». Бо ми віримо, що вау-продукт має не лише тішити, а й трохи збивати з пантелику,
– йдеться в повідомленні.
У такий спосіб автори ідеї показують, що десерти змінюються, як і весь світ.
"Жуколадки" з вівторка, 28 жовтня, можна знайти на полицях магазинів "Аврора" в Києві та Львові, а також у закладах "Китайський Привіт". Вартість – 49 гривень. Розробники кажуть, що такий смаколик буде ще й чудовим подарунком для тих, у кого є все.
Як реагують користувачі на дивний батончик?
- Під постом в Інстаграмі користувачі висловлюють різні думки щодо "Жуколаду". Хтось пише, що "це має жахливий вигляд, хоча молодь може зацікавитися такими солодощами на Гелловін". Інші ж зазначають, що такий продукт може бути небезпечним.
- "Ніхто не хвилюється, що панцир цієї личинки може нашкодити слизовій оболонці стравоходу? І хто відповідає за їх якість? Де вони вирощені? Яка гарантія що ці личинки не є переносниками паразитів?" – написала користувачка під ніком media_junior_
- mary.me202 зауважила, що птахи ж, до прикладу, їдять личинок, то чому не можна таке їсти людям. Вона додала, що продукт має "гарний білковий склад".
- Проте щодо таких солодощі люди пишуть і позитив, мовляв, що "створення солодощів схоже на сучасне мистецтво" й від нього "ніхто не залишиться байдужим".