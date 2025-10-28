Про це пише 24 Канал з посиланням на пост закладу Milk Bar. Цікавинку розробили разом з мережею магазинів "Аврора" та ресторану "Китайський Привіт".

Де продають батончики з личинками?

Виробники зазначили, що у складі батончика "Жуколад" є звичайний шоколад і "справжні, їстівні, хрусткі" личинки. Його створили, аби викликати вау-ефект у людей.

Навіщо? Бо часом одне "фу, клас" краще за тисячу «ок». Бо ми віримо, що вау-продукт має не лише тішити, а й трохи збивати з пантелику,

– йдеться в повідомленні.

У такий спосіб автори ідеї показують, що десерти змінюються, як і весь світ.

"Жуколадки" з вівторка, 28 жовтня, можна знайти на полицях магазинів "Аврора" в Києві та Львові, а також у закладах "Китайський Привіт". Вартість – 49 гривень. Розробники кажуть, що такий смаколик буде ще й чудовим подарунком для тих, у кого є все.

Як реагують користувачі на дивний батончик?