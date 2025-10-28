Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пост заведения Milk Bar. Изюминку разработали вместе с сетью магазинов "Аврора" и ресторана "Китайский Привет".
Где продают батончики с личинками?
Производители отметили, что в составе батончика "Жуколад" есть обычный шоколад и "настоящие, съедобные, хрустящие" личинки. Его создали, чтобы вызвать вау-эффект у людей.
Зачем? Потому что иногда одно "фу, класс" лучше тысячи "ок". Потому что мы верим, что вау-продукт должен не только радовать, но и немного сбивать с толку,
– говорится в сообщении.
Таким образом авторы идеи показывают, что десерты меняются, как и весь мир.
"Жуколадки" со вторника, 28 октября, можно найти на полках магазинов "Аврора" в Киеве и Львове, а также в заведениях "Китайский Привет". Стоимость – 49 гривен. Разработчики говорят, что такая вкусняшка будет еще и отличным подарком для тех, у кого есть все.
Как реагируют пользователи на странный батончик?
- Под постом в Инстаграме пользователи высказывают разные мнения относительно "Жуколада". Кто-то пишет, что "это имеет ужасный вид, хотя молодежь может заинтересоваться такими сладостями на Хэллоуин". Другие же отмечают, что такой продукт может быть опасным.
- "Никто не волнуется, что панцирь этой личинки может навредить слизистой оболочке пищевода? И кто отвечает за их качество? Где они выращены? Какая гарантия что эти личинки не являются переносчиками паразитов?" – написала пользовательница под ником media_junior_
- mary.me202 заметила, что птицы же, к примеру, едят личинок, то почему нельзя такое есть людям. Она добавила, что продукт имеет "хороший белковый состав".
- Однако по таким сладости люди пишут и позитив, мол, что "создание сладостей похоже на современное искусство" и от него "никто не останется равнодушным".