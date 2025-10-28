Не все к такому готовы: в Украине можно купить батончик с настоящими личинками

Украинские производители сладостей сделали интересный "деликатес" - батончик с личинками внутри. "Жуколад" доступен на полках известной сети супермаркетов.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пост заведения Milk Bar. Изюминку разработали вместе с сетью магазинов "Аврора" и ресторана "Китайский Привет".

Где продают батончики с личинками?

Производители отметили, что в составе батончика "Жуколад" есть обычный шоколад и "настоящие, съедобные, хрустящие" личинки. Его создали, чтобы вызвать вау-эффект у людей.

Зачем? Потому что иногда одно "фу, класс" лучше тысячи "ок". Потому что мы верим, что вау-продукт должен не только радовать, но и немного сбивать с толку,

– говорится в сообщении.

Таким образом авторы идеи показывают, что десерты меняются, как и весь мир.

"Жуколадки" со вторника, 28 октября, можно найти на полках магазинов "Аврора" в Киеве и Львове, а также в заведениях "Китайский Привет". Стоимость – 49 гривен. Разработчики говорят, что такая вкусняшка будет еще и отличным подарком для тех, у кого есть все.

Как реагируют пользователи на странный батончик?