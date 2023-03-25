Байден відповів, наскільки тривожить його альянс Путіна та Сі Цзіньпіна

Джо Байден прокоментував зустріч Владіміра Путіна та Сі Цзіньпіна. Американський лідер відзначив, що він не сприймає Росію чи Китай легковажно.

Президент США на пресконференції з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо сказав, що зустрічався з 80% лідерів світу з часу свого президенства. Ба більше, Захід та США мають потужну силу, яка спирається на альянси.

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Що сказав Байден про перемовини Сі та Путіна

Послухайте, я не сприймаю Китай легковажно. Я не сприймаю Росію легковажно. Але я гадаю, що ми значно перебільшуємо (їхній альянс – 24 Канал),

– заявив Байден.

Американський лідер відзначив, що Китай так і не збільшив військову допомогу Росії й про це попереджали посадовці Сполучених Штатів.

"(Та – 24 Канал) це не означає, що вони не зроблять цього", – додав Байден.

Захід та США розширили альянси

Президент США зауважив, що НАТО став сильнішим як ніколи. Продуктивними є також формати G7, QUAD, ASEAN, AUKUS, союз США з Японією й Південною Кореєю.

Ми значно розширили наші альянси. Я не бачив, щоби так само було з Китаєм, Росією чи будь-ким іншим у світі,

– зауважив Джо Байден, пише Укрінформ.

Ба більше, американський лідер запевнив, що його помічники надали дані, що він на посаді президента США зустрівся з 80% світових лідерів: "Ми є тими, хто розширює альянси, наші суперники – ні". Тож Байден додав, що:

Китай та Росія досі обмірковують можливості передачі зброї;

Захід об'єднався значно в більших масштабах, ніж ці дві країни, і його реакція буде більш потужною.

Зустріч Сі та Путіна в Москві: коротко