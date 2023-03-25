Байден відповів, наскільки тривожить його альянс Путіна та Сі Цзіньпіна
Джерело:CNN
Джо Байден прокоментував зустріч Владіміра Путіна та Сі Цзіньпіна. Американський лідер відзначив, що він не сприймає Росію чи Китай легковажно.
Президент США на пресконференції з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо сказав, що зустрічався з 80% лідерів світу з часу свого президенства. Ба більше, Захід та США мають потужну силу, яка спирається на альянси.
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Що сказав Байден про перемовини Сі та Путіна
Послухайте, я не сприймаю Китай легковажно. Я не сприймаю Росію легковажно. Але я гадаю, що ми значно перебільшуємо (їхній альянс – 24 Канал),
– заявив Байден.
Американський лідер відзначив, що Китай так і не збільшив військову допомогу Росії й про це попереджали посадовці Сполучених Штатів.
"(Та – 24 Канал) це не означає, що вони не зроблять цього", – додав Байден.
Захід та США розширили альянси
Президент США зауважив, що НАТО став сильнішим як ніколи. Продуктивними є також формати G7, QUAD, ASEAN, AUKUS, союз США з Японією й Південною Кореєю.
Ми значно розширили наші альянси. Я не бачив, щоби так само було з Китаєм, Росією чи будь-ким іншим у світі,
– зауважив Джо Байден, пише Укрінформ.
Ба більше, американський лідер запевнив, що його помічники надали дані, що він на посаді президента США зустрівся з 80% світових лідерів: "Ми є тими, хто розширює альянси, наші суперники – ні". Тож Байден додав, що:
- Китай та Росія досі обмірковують можливості передачі зброї;
- Захід об'єднався значно в більших масштабах, ніж ці дві країни, і його реакція буде більш потужною.
Зустріч Сі та Путіна в Москві: коротко
- 20 березня Сі Цзіньпін прибув до Москви для зустрічі з Владіміром Путіним. Глава КНР став першим світовим лідером, який зустрівся з російським диктатором після того, як Гаазький трибунал видав ордер на його арешт.
- 21 березня Сі Цзіньпін провів перемовини з Путіним. Вони говорили про торгівлю та інше. Зокрема, в Москві запевнили, що "готові підтримати" китайський бізнес у заміщенні підприємств, які залишили Росію. Чи підіймалося питання постачання китайської зброї для Росії під час перемовин Сі Цзіньпіна та Путіна, достеменно невідомо.
- Путін запевнив, що російський бізнес може задовольнити потреби Китаю в енергоносіях. Окрім того, російський диктор вважає, що "мирний план" Китаю може бути взято за основу мирного врегулювання, "коли до нього будуть готові на Заході та в Києві".
- Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк розповів, що Китай не готовий обговорювати Україну у такому вигляді, як цього хоче Путін. Тому зрушень щодо "мирного плану" не було на жодному рівні.