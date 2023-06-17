Байден заявив, що не спрощуватиме вступ України до НАТО

США не мають наміру якось спрощувати процедуру вступу України до Північноатлантичного альянсу. Таку позицію висловив та пояснив американський президент Джо Байден.

Позицію Байдена озвучив журналіст Fox News. За його словами, очільник США негативно відповів на питання, чи буде він полегшувати вступ України до НАТО.

Дивіться також "Байденом повністю керують українці": Соловйов видав ще одну порцію хворих фантазій

Ні. Тому що вони мають відповідати тим самим стандартам. Тож я не збираюся полегшувати це,

– сказав Байден.

Американський лідер вважає, що Україна зробила все, що стосується демонстрації здатності до військової координації.

"Але є ціле питання: чи безпечна їхня система? Чи не корумпована вона? Чи відповідає вона всім стандартам, які є у всіх інших країн НАТО? Я думаю, що буде. Я думаю, що може. Але це не відбудеться автоматично", – сказав він.

Зауважимо, що днями на зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом Джо Байден заявив, що він готовий до спрощення шляху України до Альянсу, проте точних термінів вступу після перемоги над Росією він не називає.

Вступ України до НАТО: головне

Чутки про те, що Україна може вступити в альянс без Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) з'явилися напередодні. Так, видання Axios з посиланням на джерела повідомило, що генсек НАТО Єнс Столтенберг висунув пропозицію Джо Байдену, відповідно до якої альянс заявить, що Україна досягла прогресу на шляху до членства.

Києву нібито не доведеться завершувати покроковий процес ПДЧ, який раніше проходили інші східноєвропейські члени. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що в Альянсі схиляються до того, щоб спростити вступ України до НАТО.

За даними CNN, Байден і його команда перебувають у розпалі переговорів, намагаючись переконати союзників підтримати вступ України до НАТО.

Додамо, що поляки підтримують Україну у прагненні бути членом НАТО. 16 червня Сейм Польщі ухвалив резолюцію з підтримкою вступу нашої країни до Північноатлантичного альянсу. За ухвалення резолюції проголосували 443 депутати, проти – 2, а ще 7 утрималися.