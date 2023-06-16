За ухвалення резолюції проголосували 443 депутати, проти – 2, а ще 7 утрималися.

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У тексті документа сказано, що Україна зараз захищає не лише свою державність, а й спільні цінності – демократію та порядок, що ґрунтується на міжнародному праві.

Враховуючи самовідданість українського народу та його суверенне право обирати власний шлях розвитку, Сейм Республіки Польща повністю підтримує європейські та євроатлантичні прагнення України,

– мовиться у резолюції.

Також там сказано, що членство України буде вигідним для НАТО і з військової точки зору, оскільки армія нашої країни все більше співпрацює з Альянсом і набуває досвіду на полі бою.

На цю новину вже відреагував глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Зробив він це у звичній для нього манері – за допомогою емоджі. Єрмак опублікував прапори України та Польщі та рукостискання.

Членство України в НАТО: головне

Варто нагадати, що ще у 2008 році на саміті у Бухаресті країни-члени НАТО обіцяли, що Україна стане частиною Альянсу. Проте, з того часу не було надано жодних конкретних деталей або зобов'язань з боку союзників. Наша країна сподівається, що на наступному саміті НАТО, запланованому на 11 – 12 липня у Вільнюсі, вона отримає "дорожню карту" щодо членства в Альянсі.

Українські чиновники також наголошують на важливості гарантій безпеки для України, які могли б захистити нашу країну від можливих російських нападів до вступу до НАТО.