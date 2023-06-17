Байден заявил, что не будет упрощать вступление Украины в НАТО

США не намерены как-то упрощать процедуру вступления Украины в Североатлантический альянс. Такую позицию высказал и объяснил американский президент Джо Байден.

Позицию Байдена озвучил журналист Fox News. По его словам, глава США отрицательно ответил на вопрос, будет ли он облегчать вступление Украины в НАТО.

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Нет. Потому что они должны соответствовать тем же стандартам. Так что я не собираюсь облегчать это,

– сказал Байден.

Американский лидер считает, что Украина сделала все, что касается демонстрации способности к военной координации

"Но есть целый вопрос: безопасна ли их система? Не коррумпирована ли она? Соответствует ли она всем стандартам, которые есть у всех других стран НАТО? Я думаю, что будет. Я думаю, что может. Но это не произойдет автоматически", – сказал он.

Заметим, что на днях на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом Джо Байден заявил, что он готов к упрощению пути Украины в Альянс, но точных сроков вступления после победы над Россией он не называет.

Вступление Украины в НАТО: главное

Слухи о том, что Украина может вступить в альянс без Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ), появились накануне. Так, издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что генсек НАТО Йенс Столтенберг выдвинул предложение Джо Байдену, согласно которому альянс заявит, что Украина добилась прогресса на пути к членству.

Киеву якобы не придется завершать пошаговый процесс ПДЧ, который ранее проходили другие восточноевропейские члены. Министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что в Альянсе склоняются к тому, чтобы упростить вступление Украины в НАТО.

По данным CNN, Байден и его команда находятся в разгаре переговоров, пытаясь убедить союзников поддержать вступление Украины в НАТО.

Поляки поддерживают Украину в стремлении быть членом НАТО. 16 июня Сейм Польши принял резолюцию с поддержкой вступления нашей страны в Североатлантический альянс. За принятие резолюции проголосовали 443 депутата, против – 2, а еще 7 воздержались.