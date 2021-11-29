Bellingcat розслідує серію вибухів на військових складах України
Джерело:"Гордон"
Розслідувачі Bellingcat вважають, що вибухи на військових складах в Україні є частиною ланцюжка вибухів, який російська зовнішня розвідка організувала в Європі. Журналісти продовжують розслідувати їх.
Про те, що Bellingcat проводить розслідування вибухів на військових складах в Україні, Христо Грозєв розповів в інтерв'ю виданню.
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Розслідування вибухів на військових складах України
Журналіста запитали, чи займається зараз група якимось розслідуванням, пов'язаним з Україною.
Є розслідування, яке довго триває, – вибухів на військових складах. Ми вважаємо, що це один з елементів ланцюжка вибухів, які ГРУ здійснило по всій Європі,
– відповів Грозєв.
Він пояснив, що в розслідувачів виникли труднощі через те, що в інших країнах група, яка організувала вибухи, перетинала державні кордони легально. Натомість в Україну зловмисники потрапили, найімовірніше, нелегальним способом. Журналісти змогли відстежити їх вже на кордоні з російської сторони.
"Тому трохи складніше закінчити це розслідування. Але метод, вибухівку, яку використовували, і присутність тих самих людей, які були в інших місцях неподалік кордону з Україною, теж зафіксували", – наголосив Грозєв.
Нагадаємо, нещодавно видання Bellingcat оприлюднило результати розслідування зриву спецоперації з вагнерівцями.
Спецоперація з бойовиками ПВК "Вагнера": що відомо
- 17 листопада 2021 року журналісти Bellingcat опублікували розслідування резонансної справи вагнерівців. Вони підтвердили, що українська влада справді готувала масштабну спецоперацію, а Зеленський буцімто знав про неї.
- Але плани зірвались через прохання керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Він просив перенести її на тиждень, бо нібито боявся, що Росія відмовиться від запланованого перемир'я на Донбасі.
- Зеленський 26 листопада провів пресмарафон, на ньому визнав, що спецоперацію із захоплення бойовиків ПВК "Вагнера" планували. Однак президенту "соромно за неї", адже вона начебто була "ганебною" для української розвідки. Мовляв, примусова посадка в Україні літака з найманцями могла зіпсувати відносини з турецьким главою Реджепом Ердоганом.
- Грозєв зазначив, що після цієї заяви глави держави запитань залишилося більше, ніж є відповідей.