Про те, що Bellingcat проводить розслідування вибухів на військових складах в Україні, Христо Грозєв розповів в інтерв'ю виданню.

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Розслідування вибухів на військових складах України

Журналіста запитали, чи займається зараз група якимось розслідуванням, пов'язаним з Україною.

Є розслідування, яке довго триває, – вибухів на військових складах. Ми вважаємо, що це один з елементів ланцюжка вибухів, які ГРУ здійснило по всій Європі,

– відповів Грозєв.

Він пояснив, що в розслідувачів виникли труднощі через те, що в інших країнах група, яка організувала вибухи, перетинала державні кордони легально. Натомість в Україну зловмисники потрапили, найімовірніше, нелегальним способом. Журналісти змогли відстежити їх вже на кордоні з російської сторони.

"Тому трохи складніше закінчити це розслідування. Але метод, вибухівку, яку використовували, і присутність тих самих людей, які були в інших місцях неподалік кордону з Україною, теж зафіксували", – наголосив Грозєв.

Нагадаємо, нещодавно видання Bellingcat оприлюднило результати розслідування зриву спецоперації з вагнерівцями.

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