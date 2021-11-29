Грозєв в ефірі одного з українських телеканалів зазначив, що у Bellingcat встановили, що це була "добре спланована операція з якимось політичним ризиком".

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Невідоме у справі "вагнергейту"

Вона (спецоперація – 24 канал) була схвалена, у цьому ми змогли переконатися як на основі розмов та інтерв'ю з учасниками, так і на основі документів,

– заявив розслідувач.

Він додав, що "якщо спецоперація була поганою, то слід було заздалегідь її зупинити".

За словами Грозєва, пресконференція Зеленського відкрила більше запитань, ніж відповідей. "І я сподіваюся, що ми зможемо отримати відповіді найближчим часом. Ми будемо й надалі звертатися до Офісу Президента, аби отримати ці їх", – наголосив журналіст.

Грозєв додав, що вихід у світ фільму про "вагнергейт" запланований через 6 місяців.

Зеленський про спецоперацію з вагнерівцями: коротко