Грозєв в ефірі одного з українських телеканалів зазначив, що у Bellingcat встановили, що це була "добре спланована операція з якимось політичним ризиком".
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Невідоме у справі "вагнергейту"
Вона (спецоперація – 24 канал) була схвалена, у цьому ми змогли переконатися як на основі розмов та інтерв'ю з учасниками, так і на основі документів,
– заявив розслідувач.
Він додав, що "якщо спецоперація була поганою, то слід було заздалегідь її зупинити".
За словами Грозєва, пресконференція Зеленського відкрила більше запитань, ніж відповідей. "І я сподіваюся, що ми зможемо отримати відповіді найближчим часом. Ми будемо й надалі звертатися до Офісу Президента, аби отримати ці їх", – наголосив журналіст.
Грозєв додав, що вихід у світ фільму про "вагнергейт" запланований через 6 місяців.
Зеленський про спецоперацію з вагнерівцями: коротко
- Володимир Зеленський 26 листопада провів пресмарафон. На ньому він визнав, що спецоперацію із захоплення бойовиків ПВК "Вагнера" планували. Однак президенту "соромно за неї", адже вона начебто була "ганебною" для української розвідки.
- Мовляв, примусова посадка в Україні літака з найманцями могла зіпсувати відносини з турецьким главою Реджепом Ердоганом.
- Крім того, Зеленський звинуватив колишнього очільника розвідки Міноборони Василя Бурбу у тому, що він "злив інформацію" про операцію.