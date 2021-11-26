Президент відповів на питання журналістки під час пресмарафону. Зокрема щодо того, що президент-втікач Янукович "не наважився звільнити міністра внутрішніх справ Захарченка (мовиться про Віталія – 24 канал)".

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Єрмак повертав моряків, займався обміном

Журналістка пригадала, що "бачимо прізвища Єрмака у заголовках ЗМІ дуже часто" та запитала, чи робить президент висновки зі скандалів, у які потрапляє глава Офісу Президента.

Зеленський розповів: "З паном Єрмаком сьогодні в дуже потужному діалозі керівництво найкращих розвідок різних держав усіх наших партнерів, голови апаратів різних президентів, його знають повністю. Його телефон слухали та чули керівництво всіх цих розвідок".

Не треба порівнювати історію Захарченка (мовиться про главу МВС часів Януковича – 24 канал) та Єрмака. Перше – Єрмак не вбивав людей та не давав такі команди. Друге – він навпаки – повертав моряків, займався обміном. Він дійсно провів разом з багатьма колегами, я вважаю, дуже важливі операції – понад 100 людей були повернуті після нормандської зустрічі,

– заявив президент.

Щодо вагнерівців, то Зеленський заявив, що Андрій Єрмак "не наказував й не мав, ані можливості, ані повноважень, говорити про акцептування тієї чи іншої операції".

Коротко про останні новини щодо Єрмака