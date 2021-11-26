Президент ответил на вопросы журналистки во время пресс-марафона. В частности относительно того, что президент-беглец Янукович "не решился уволить министра внутренних дел Захарченко (речь идет о Виталии – 24 канал)".

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Ермак возвращал моряков, занимался обменом

Журналистка вспомнила, что "видим фамилии Ермака в заголовках СМИ очень часто" и спросила, делает ли президент выводы из скандалов, в которые попадает глава Офиса Президента.

Зеленский рассказал: "С господином Ермаком сегодня в очень мощном диалоге руководство лучших разведок разных государств всех наших партнеров, главы аппаратов разных президентов его знают полностью. Его телефон слушали и слышали руководство всех этих разведок".

Не надо сравнивать историю Захарченко (речь идет о главе МВД времен Януковича – 24 Канал) и Ермака. Первое – Ермак не убивал людей и не давал такие команды. Второе – он наоборот – возвращал моряков, занимался обменом. Он действительно провел вместе со многими коллегами, я считаю, очень важные операции – более 100 человек были возвращены после нормандской встречи,

– заявил президент.

Что касается вагнеровцев, то Зеленский заявил, что Андрей Ермак "не приказывал и не имел ни возможности, ни полномочий, говорить об акцептовании той или иной операции".

Кратко о последних новостях относительно Ермака