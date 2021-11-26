Президент ответил на вопросы журналистки во время пресс-марафона. В частности относительно того, что президент-беглец Янукович "не решился уволить министра внутренних дел Захарченко (речь идет о Виталии – 24 канал)".
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Ермак возвращал моряков, занимался обменом
Журналистка вспомнила, что "видим фамилии Ермака в заголовках СМИ очень часто" и спросила, делает ли президент выводы из скандалов, в которые попадает глава Офиса Президента.
Зеленский рассказал: "С господином Ермаком сегодня в очень мощном диалоге руководство лучших разведок разных государств всех наших партнеров, главы аппаратов разных президентов его знают полностью. Его телефон слушали и слышали руководство всех этих разведок".
Не надо сравнивать историю Захарченко (речь идет о главе МВД времен Януковича – 24 Канал) и Ермака. Первое – Ермак не убивал людей и не давал такие команды. Второе – он наоборот – возвращал моряков, занимался обменом. Он действительно провел вместе со многими коллегами, я считаю, очень важные операции – более 100 человек были возвращены после нормандской встречи,
– заявил президент.
Что касается вагнеровцев, то Зеленский заявил, что Андрей Ермак "не приказывал и не имел ни возможности, ни полномочий, говорить об акцептовании той или иной операции".
Кратко о последних новостях относительно Ермака
- 17 ноября вышло расследование Bellingcat о спецоперации с вагнеровцами. В нем говорилось – из-за того, что руководитель Офиса Президента Андрей Ермак перенес операцию на неделю, планы провалилась.
- 25 ноября Алексей Арестович заявил, что спецоперацию по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера" переносил тогдашний главный разведчик Василий Бурба. Происходило это, мол, трижды.
- Кроме того, "УП" опубликовала расследование, в котором говорится, что юбилей Ермак отпраздновал на государственной даче президента в Гуте (Карпаты). По их данным, людей туда свозили вертолетами ГСЧС. Однако Ермак эту информацию опроверг.