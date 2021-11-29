Грозев в эфире одного из украинских телеканалов отметил, что в Bellingcat установили, что это была "хорошо спланированная операция с каким-то политическим риском".
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Неизвестное по делу "вагнергейта"
Она (спецоперация – 24 канал) была одобрена, в этом мы смогли убедиться как на основе разговоров и интервью с участниками, так и на основе документов,
– заявил расследователь.
Он добавил, что "если спецоперация была плохой, то надо было заранее ее остановить".
По словам Грозева, пресс-конференция Зеленского открыла больше вопросов, чем ответов. "И я надеюсь, что мы сможем получить ответы в ближайшее время. Мы будем и дальше обращаться в Офис Президента, чтобы получить эти их", – подчеркнул журналист.
Грозев добавил, что выход в свет фильма о "вагнергейте" запланирован через 6 месяцев.
Зеленский о спецоперации с вагнеровцами: коротко
- Владимир Зеленский 26 ноября провел пресс-марафон. На нем он признал, что спецоперацию по захвату боевиков ЧВК "Вагнера" планировали. Однако президенту "стыдно за нее", ведь она вроде была "позорной" для украинской разведки.
- Мол, принудительная посадка в Украине самолета с наемниками могла испортить отношения с турецким главой Реджепом Эрдоганом.
- Кроме того, Зеленский обвинил бывшего главу разведки Минобороны Василия Бурбу в том, что он "слил информацию" о сделке.