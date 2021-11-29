О том, что Bellingcat проводит расследование взрывов на военных складах в Украине, Христо Грозев рассказал в интервью изданию.

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Расследование взрывов на военных складах Украины

Журналиста спросили, занимается ли сейчас группа каким-то расследованием, связанным с Украиной.

Есть расследование, которое долго продолжается, – взрывы на военных складах. Мы считаем, что это один из элементов цепочки взрывов, которые ГРУ осуществило по всей Европе,

– ответил Грозев.

Он пояснил, что у расследователей возникли трудности из-за того, что в других странах группа, организовавшая взрывы, пересекала государственные границы легально. Зато в Украину злоумышленники попали, вероятнее всего, нелегальным способом. Журналисты смогли отследить их уже на границе с российской стороны.

"Поэтому немного сложнее закончить это расследование. Но метод, взрывчатку, которую использовали, и присутствие тех самых людей, которые были в других местах недалеко от границы с Украиной, тоже зафиксировали", – подчеркнул Грозев.

Напомним, недавно издание Bellingcat обнародовало результаты расследования срыва спецоперации с вагнеровцами.

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