О том, что Bellingcat проводит расследование взрывов на военных складах в Украине, Христо Грозев рассказал в интервью изданию.
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Расследование взрывов на военных складах Украины
Журналиста спросили, занимается ли сейчас группа каким-то расследованием, связанным с Украиной.
Есть расследование, которое долго продолжается, – взрывы на военных складах. Мы считаем, что это один из элементов цепочки взрывов, которые ГРУ осуществило по всей Европе,
– ответил Грозев.
Он пояснил, что у расследователей возникли трудности из-за того, что в других странах группа, организовавшая взрывы, пересекала государственные границы легально. Зато в Украину злоумышленники попали, вероятнее всего, нелегальным способом. Журналисты смогли отследить их уже на границе с российской стороны.
"Поэтому немного сложнее закончить это расследование. Но метод, взрывчатку, которую использовали, и присутствие тех самых людей, которые были в других местах недалеко от границы с Украиной, тоже зафиксировали", – подчеркнул Грозев.
Напомним, недавно издание Bellingcat обнародовало результаты расследования срыва спецоперации с вагнеровцами.
Спецоперация с боевиками ЧВК "Вагнера": что известно
- 17 ноября 2021 года журналисты Bellingcat опубликовали расследование резонансного дела вагнеровцев. Они подтвердили, что украинская власть действительно готовила масштабную спецоперацию, а Зеленский якобы знал о ней.
- Но планы сорвались из-за просьбы руководителя Офиса Президента Андрея Ермака. Он просил перенести ее на неделю, потому что якобы боялся, что Россия откажется от запланированного перемирия на Донбассе.
- Зеленский 26 ноября провел пресс-марафон, на нем признал, что спецоперацию по захвату боевиков ЧВК "Вагнера" планировали. Однако президенту "стыдно за нее", ведь она якобы была "позорной" для украинской разведки. Мол, принудительная посадка в Украине самолета с наемниками могла испортить отношения с турецким главой Реджепом Эрдоганом.
- Грозев отметил, что после этого заявления главы государства вопросов осталось больше, чем есть ответов.