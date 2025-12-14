У Берліні почалася зустріч Зеленського з представниками Трампа
У Берліні почалася зустріч Володимира Зеленського і канцлера Німеччини Фрідріха Мерца з предтавниками США. Вони обговорять зокрема оновлений мирний план.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.
Зустріч у Берліні почалася
Зустріч у німецькому канцлерстві відбувається за участі команди з України, зокрема з Володимиром Зеленським, європейських лідерів та представників США.
З американського боку у переговорах беруть участь спецпредставник США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.
Сторони намагаються знайти "політичну домовленість" для закінчення війни в Україні.
Переговори у Берліні розпочались
Що відомо про тему переговорів у Берліні?
Президент Зеленський прибув до Німеччини 14 грудня для участі в серії зустрічей з українськими, американськими та європейськими посадовцями.
Він підкреслив, що матиме окрему зустріч з Мерцом і з деякими лідерами Європи.
У зв'язку з його візитом у німецькій столиці запровадили посилені заходи безпеки.
У Берліні з українським президентом Володимиром Зеленським та іншими європейськими лідерами зустрінеться спецпредставник США Стів Віткофф.
На зустрічі очікується присутність президента Франції Еммануеля Макрона, прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.
На переговорах обговорюються рамковий мирний план з 20 пунктів, економічне відновлення України та гарантії безпеки. До переговорів приєдналися Джаред Кушнер, а з українського боку міністр економіки Олексій Соболев, прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, представники розвідок та начальник Генерального штабу Андрій Ігнатов.