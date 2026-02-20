Що Україні дає безпекова угода з Британією: онлайн-дискусія 24 Каналу та Центру Дністрянського
- Центр Дністрянського та 24 Канал організовують онлайн-дискусію про безпекову угоду України з Великою Британією 26 лютого.
- Під час заходу обговорять військову підтримку, оборонну кооперацію та ефективність санкційної політики Великої Британії.
Публічні дискусії про підтримку Великої Британії часто звучать однозначно. Лондон – один із найпослідовніших союзників України. Велика Британія була першою, хто передав NLAW ще до повномасштабного вторгнення, однією з перших надала далекобійну зброю, запустила масштабні тренувальні програми та стала лідером санкційного тиску. Але за цією політичною послідовністю стоїть складніша реальність.
Безпекова угода Україна – Велика Британія створила рамку на 10 років. Далі було підписано небачену в нас час 100 літню угоду про співпрацю. Та чи означає це гарантоване нарощування військової допомоги? Чи ми бачимо стабільну інституціалізацію підтримки, чи її обсяг залежить від політичних рішень конкретного уряду в Лондоні? І що показує другий рік імплементації?
Центр Дністрянського проаналізував другий рік виконання безпекової угоди з Великою Британією – від військових пакетів і навчальних програм до співпраці в ОПК та санкційної координації.
26 лютого Центр Дністрянського у партнерстві з 24 Каналом запрошують на онлайн-дискусію "10 років гарантій чи 100 років політичної волі: що насправді дає Україні безпекова угода з Великою Британією". Під час заходу вперше представимо дані, тенденції та сценарії на 2026 рік.
Теж цікаво Допомога США, яку треба купувати, і шантаж Трампа: на що сподіватися Україні у 2026 році
Коли й де відбудеться онлайн-дискусія?
- Коли: 26 лютого, 16:00 – 17:30
- Де: Zoom
Зверніть увагу! Кількість місць обмежена, тому участь у заході буде підтверджена на основі реєстраційних форм. Детальнішу інформацію буде надіслано за день до заходу на адресу електронної пошти, зазначену під час реєстрації.
Реєстрація за посиланням: https://forms.gle/U2PHPFsqGfGmYqHr8
Спікери заходу:
- Вікторія Вдовиченко – співдиректорка програми "Майбутнє для України", Центр Геополітики, Кембриджський Університет;
- Єгор Брайлян – історик, журналіст-міжнародник, доцент кафедри історії та археології ЛНУ імені Тараса Шевченка, член European Leadership Network (Лондон);
- Дарія Чернявська – аналітикиня Безпекової програми Центру Дністрянського.
- Модератор: Дмитро Шеренговський – керівник Безпекової програми Центру Дністрянського, проректор із зовнішніх зв’язків УКУ.
Онлайн-дискусія / колаж 24 Каналу
Що обговоримо під час заходу?
- Військову підтримку Великої Британії
Чи зростають обсяги допомоги? Які категорії озброєнь стали системними, а які залишаються разовими політичними рішеннями? Як змінилася структура підтримки: від прямих поставок до довгострокових контрактів і спільного виробництва.
- Оборонно-промислову кооперацію
Британська модель дедалі більше переходить від "передати зі складу" до "виробляти разом". Наскільки реальні спільні підприємства, локалізація виробництва та довгі контракти? Які ризики пов’язані з бюджетними обмеженнями Великої Британії та її власною модернізацією армії? І як на це впливає внутрішня партійна політика?
- Санкції
Лондон позиціонує себе як глобального лідера санкційного тиску на Росію. Але наскільки ефективні ці механізми? Чи бачимо посилення контролю за обходом санкцій, чи санкційна політика досягає межі своєї ефективності?
- Безпекову угоду
Чи це гарантія підтримки, чи лише рамка для політичних рішень? Від чого залежить подальше посилення британської допомоги? Які фактори визначатимуть її динаміку – внутрішня політика Британії, бюджет, ситуація на фронті чи коаліційна логіка в НАТО?
- Подальші кроки України
Що має робити Україна, щоб підтримка не лише зберігалася, а й зростала. Які інструменти дипломатії та оборонної кооперації є критичними? Як не втратити темп у співпраці з одним із ключових європейських партнерів?