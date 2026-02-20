Безпекова угода Україна – Велика Британія створила рамку на 10 років. Далі було підписано небачену в нас час 100 літню угоду про співпрацю. Та чи означає це гарантоване нарощування військової допомоги? Чи ми бачимо стабільну інституціалізацію підтримки, чи її обсяг залежить від політичних рішень конкретного уряду в Лондоні? І що показує другий рік імплементації?

Центр Дністрянського проаналізував другий рік виконання безпекової угоди з Великою Британією – від військових пакетів і навчальних програм до співпраці в ОПК та санкційної координації.

26 лютого Центр Дністрянського у партнерстві з 24 Каналом запрошують на онлайн-дискусію "10 років гарантій чи 100 років політичної волі: що насправді дає Україні безпекова угода з Великою Британією". Під час заходу вперше представимо дані, тенденції та сценарії на 2026 рік.

Коли й де відбудеться онлайн-дискусія?

Коли: 26 лютого, 16:00 – 17:30

Де: Zoom

Зверніть увагу! Кількість місць обмежена, тому участь у заході буде підтверджена на основі реєстраційних форм.



Спікери заходу:

Вікторія Вдовиченко – співдиректорка програми "Майбутнє для України", Центр Геополітики, Кембриджський Університет;

– співдиректорка програми "Майбутнє для України", Центр Геополітики, Кембриджський Університет; Єгор Брайлян – історик, журналіст-міжнародник, доцент кафедри історії та археології ЛНУ імені Тараса Шевченка, член European Leadership Network (Лондон);

– історик, журналіст-міжнародник, доцент кафедри історії та археології ЛНУ імені Тараса Шевченка, член European Leadership Network (Лондон); Дарія Чернявська – аналітикиня Безпекової програми Центру Дністрянського.

– аналітикиня Безпекової програми Центру Дністрянського. Модератор: Дмитро Шеренговський – керівник Безпекової програми Центру Дністрянського, проректор із зовнішніх зв’язків УКУ.



Що обговоримо під час заходу?

Військову підтримку Великої Британії

Чи зростають обсяги допомоги? Які категорії озброєнь стали системними, а які залишаються разовими політичними рішеннями? Як змінилася структура підтримки: від прямих поставок до довгострокових контрактів і спільного виробництва.

Оборонно-промислову кооперацію

Британська модель дедалі більше переходить від "передати зі складу" до "виробляти разом". Наскільки реальні спільні підприємства, локалізація виробництва та довгі контракти? Які ризики пов’язані з бюджетними обмеженнями Великої Британії та її власною модернізацією армії? І як на це впливає внутрішня партійна політика?

Санкції

Лондон позиціонує себе як глобального лідера санкційного тиску на Росію. Але наскільки ефективні ці механізми? Чи бачимо посилення контролю за обходом санкцій, чи санкційна політика досягає межі своєї ефективності?

Безпекову угоду

Чи це гарантія підтримки, чи лише рамка для політичних рішень? Від чого залежить подальше посилення британської допомоги? Які фактори визначатимуть її динаміку – внутрішня політика Британії, бюджет, ситуація на фронті чи коаліційна логіка в НАТО?

Подальші кроки України

Що має робити Україна, щоб підтримка не лише зберігалася, а й зростала. Які інструменти дипломатії та оборонної кооперації є критичними? Як не втратити темп у співпраці з одним із ключових європейських партнерів?