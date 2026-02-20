Соглашение по безопасности Украина – Великобритания создала рамку на 10 лет. Далее было подписано невиданное в наше время 100 летнее соглашение о сотрудничестве. Но означает ли это гарантированное наращивание военной помощи? Видим ли мы стабильную институциализацию поддержки, или ее объем зависит от политических решений конкретного правительства в Лондоне? И что показывает второй год имплементации?

Центр Днистрянского проанализировал второй год выполнения соглашения по безопасности с Великобританией – от военных пакетов и учебных программ до сотрудничества в ОПК и санкционной координации.

26 февраля Центр Днистрянского в партнерстве с 24 Каналом приглашают на онлайн-дискуссию "10 лет гарантий или 100 лет политической воли: что на самом деле дает Украине соглашение по безопасности с Великобританией". Во время мероприятия впервые представим данные, тенденции и сценарии на 2026 год.

Когда и где состоится онлайн-дискуссия?

Когда: 26 февраля, 16:00 – 17:30

Где: Zoom

Обратите внимание! Количество мест ограничено, поэтому участие в мероприятии будет подтверждено на основе регистрационных форм.



Регистрация по ссылке: https://forms.gle/U2PHPFsqGfGmYqHr8

Спикеры мероприятия:

Виктория Вдовиченко – содиректор программы "Будущее для Украины", Центр Геополитики, Кембриджский Университет;

– содиректор программы "Будущее для Украины", Центр Геополитики, Кембриджский Университет; Егор Брайлян – историк, журналист-международник, доцент кафедры истории и археологии ЛНУ имени Тараса Шевченко, член European Leadership Network (Лондон);

– историк, журналист-международник, доцент кафедры истории и археологии ЛНУ имени Тараса Шевченко, член European Leadership Network (Лондон); Дарья Чернявская – аналитик программы по безопасности Центра Днестровского.

– аналитик программы по безопасности Центра Днестровского. Модератор: Дмитрий Шеренговский – руководитель программы безопасности Центра Днистрянского, проректор по внешним связям УКУ.



Онлайн-дискуссия / коллаж 24 Канала

Что обсудим во время мероприятия?

Военную поддержку Великобритании

Растут ли объемы помощи? Какие категории вооружений стали системными, а какие остаются разовыми политическими решениями? Как изменилась структура поддержки: от прямых поставок до долгосрочных контрактов и совместного производства.

Оборонно-промышленная кооперация

Британская модель все больше переходит от "передать со склада" к "производить вместе". Насколько реальны совместные предприятия, локализация производства и длинные контракты? Какие риски связаны с бюджетными ограничениями Великобритании и ее собственной модернизацией армии? И как на это влияет внутренняя партийная политика?

Санкции

Лондон позиционирует себя как глобального лидера санкционного давления на Россию. Но насколько эффективны эти механизмы? Видим ли мы усиление контроля за обходом санкций, или санкционная политика достигает предела своей эффективности?

Соглашение по безопасности

Это гарантия поддержки, или только рамка для политических решений? От чего зависит дальнейшее усиление британской помощи? Какие факторы будут определять ее динамику – внутренняя политика Британии, бюджет, ситуация на фронте или коалиционная логика в НАТО?

Дальнейшие шаги Украины

Что должна делать Украина, чтобы поддержка не только сохранялась, но и росла. Какие инструменты дипломатии и оборонной кооперации являются критическими? Как не потерять темп в сотрудничестве с одним из ключевых европейских партнеров?