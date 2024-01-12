Безугла заявила, що вийшла з партії та фракції "Слуга народу"

Мар'яна Безугла пішла зі "Слуги народу". Раніше нардепка пояснила, що її підштовхнуло до ухвалення такого рішення.

Народна депутатка Мар'яна Безугла повідомила, що її заяви на вихід із партії та фракції "Слуга народу" офіційно прийняли. Про це посадовиця написала у своєму телеграм-каналі.

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Безугла пішла зі "Слуг народу"

Нардепка наголосила, що вона продовжить працювати над проєктами щодо національної безпеки та оборони. І запевнила, що робитиме це "із більшою інтенсивністю і відкритістю".

Два дні тому Безугла розповіла про своє рішення вийти з партії та фракції "Слуга народу". Вона зазначила, що написала і подала відповідні заяви.

Нардепка заявила, що їй не потрібна "слабка фракція і партія" у війну. Крім того, вона не хоче мати нічого спільного із нардепами "Слуги народу", "які встромляють ніж у спину". Водночас Безугла запевнила у цілковитій підтримці ініціатив Президента.

Вона підкреслила, що попри вихід зі "Слуги народу" залишається мажоритарним депутатом Оболонського району.

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