Безугла заявила, що вийшла з партії та фракції "Слуга народу"
Джерело:Мар'яна Безугла
Мар'яна Безугла пішла зі "Слуги народу". Раніше нардепка пояснила, що її підштовхнуло до ухвалення такого рішення.
Народна депутатка Мар'яна Безугла повідомила, що її заяви на вихід із партії та фракції "Слуга народу" офіційно прийняли. Про це посадовиця написала у своєму телеграм-каналі.
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Безугла пішла зі "Слуг народу"
Нардепка наголосила, що вона продовжить працювати над проєктами щодо національної безпеки та оборони. І запевнила, що робитиме це "із більшою інтенсивністю і відкритістю".
Два дні тому Безугла розповіла про своє рішення вийти з партії та фракції "Слуга народу". Вона зазначила, що написала і подала відповідні заяви.
Нардепка заявила, що їй не потрібна "слабка фракція і партія" у війну. Крім того, вона не хоче мати нічого спільного із нардепами "Слуги народу", "які встромляють ніж у спину". Водночас Безугла запевнила у цілковитій підтримці ініціатив Президента.
Вона підкреслила, що попри вихід зі "Слуги народу" залишається мажоритарним депутатом Оболонського району.
Безуглу хочуть звільнити з Комітету з питань оборони: що відомо
- 5 січня Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки відкликав Мар'яну Безуглу з посади заступниці голови. Члени комітету одноголосно проголосували "за", лише один народний обранець утримався. 6 січня була зареєстрована постанова про звільнення Безуглої.
- Передумовою для такого рішення стали скандальні заяви Безуглої щодо військового керівництва країни. Так, нардепка звинуватила Залужного у тому, що той не має плану ведення війни на 2024 рік, і, мовляв, тому усе військове керівництво країни "має піти".
- Безугла прокоментувала рішення Комітету. Вона звинуватила колег у "підступності". Нардеп розповіла, що попередила голову Комітету, що запізнюється на засідання, і саме тоді він поставив на голосування рішення щодо її відсторонення.
- Аби Безуглу звільнити з посади заступника голови Комітету, постанову за її відсторонення мали поставити на голосування у Верховній Раді. Понад 226 голосів нардепів потрібно для того, аби ухвалити постанову.
- Це питання у парламенті мали б розглянути 10 січня, однак цього зробити не вдалося. Так, за словами нардепа Железняка, депутати "Голосу" намагалися поставити на порядок денний постанову щодо звільнення Безуглої з комітету нацбезпеки. Однак, зазначив Железняк, проти цього виступив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Згодом він повідомив, що трибуну в залі Ради заблокували, а розгляд постанови щодо Безуглої перенесли.