Народний депутат Ярослав Железняк розповів 24 Каналу, що постанова про звільнення Безуглої в останню хвилину зникла з порядку денного. За його словами, це питання відмовились вносити, а задля порятунку депутатки влаштували справжню спецоперацію.

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Чи є одностайність щодо звільнення Безуглої

Якщо народні депутати пропонують винести питання на голосування, то це зобов'язані зробити. Далі все залежатиме від кількості голосів.

"Була ціла операція під назвою "Врятувати рядового Раяна", тільки замість Райна була пані Безугла. Але ніяк не могли й не хотіли поставити це питання на голосування. Чому? Тому що голосів в залі було б, я думаю, конституційна більшість. В Офісі Президента сказали, що не можна такого робити", – сказав Ярослав Железняк.

Після того, коли народні депутати вичерпали наявні дипломатичні можливості, то у залі виникла суперечка, яка призвела до блокування трибуни. Тоді у президії та у представників більшості було два варіанти: винести питання Безуглої на голосування, або закривати засідання.

Я не знаю, чим керувалася колегія з коаліції, але вони обрали другий варіант, тому парламент в перший день першого засідання після довгої перерви, просто через те, що вони хотіли зберегти її посаду, завершив своє засідання,

– додав Железняк.

Далі відбулося зібрання депутатської фракції "Слуги народу", де обговорювали ситуацію з голосуванням. Після цього має бути прийняте рішення. За словами народного депутата "Голосу", 11 січня фракція знову планує винести на розгляд питання звільнення Безуглої.

Дуже цікава ситуація, тому що однозначно є більше ніж 226 голосів. Я з повагою ставлюсь до спікера та президії, але все ж таки парламентом курують народні депутати. Я думаю, завтра ми продемонструємо, що таке парламентська-президентська республіка,

– наголосив Железняк.

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