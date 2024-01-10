Народный депутат Ярослав Железняк рассказал 24 Каналу, что постановление об увольнении Безуглой в последнюю минуту исчезло из повестки дня. По его словам, этот вопрос отказались вносить, а ради спасения депутата устроили настоящую спецоперацию.

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Есть ли единогласие по поводу увольнения Безуглой

Если народные депутаты предлагают вынести вопросы на голосование, это обязаны сделать. Дальше все будет зависеть от количества голосов.

"Была целая операция под названием "Спасти рядового Райана", только вместо Райна была госпожа Безуглая. Но никак не могли и не хотели поставить этот вопрос на голосование. Почему? Потому что голосов в зале было бы, я думаю, конституционное большинство. В Офисе Президента сказали, что нельзя такого делать", – сказал Ярослав Железняк.

После того, как народные депутаты исчерпали имеющиеся дипломатические возможности, в зале возник спор, который привел к блокированию трибуны. Тогда у президиума и у представителей большинства было два варианта: вынести вопрос Безуглой на голосование или закрывать заседание.

Я не знаю, чем руководствовалась коллегия по коалиции, но они выбрали второй вариант, поэтому парламент в первый день первого заседания после долгого перерыва, просто потому, что они хотели сохранить ее должность, завершил свое заседание,

– добавил Железняк.

Далее состоялось собрание депутатской фракции "Слуги народа", где обсуждали ситуацию с голосованием. После этого должно быть принято решение. По словам народного депутата "Голоса", 11 января фракция снова планирует вынести на рассмотрение вопрос увольнения Безуглой.

Очень интересная ситуация, потому что однозначно есть более 226 голосов. Я с уважением отношусь к спикеру и президиуму, но все же парламентом курируют народные депутаты. Я думаю, завтра мы продемонстрируем, что такое парламентско-президентская республика,

– подчеркнул Железняк.

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