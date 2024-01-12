Безуглая заявила, что вышла из партии и фракции "Слуга народа"

Марьяна Безуглая ушла из "Слуги народа". Ранее нардеп объяснила, что ее подтолкнуло к принятию такого решения.

Народный депутат Марьяна Безуглая сообщила, что ее заявления на выход из партии и фракции "Слуга народа" официально приняли. Об этом чиновник написала в своем телеграм-канале.

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Безуглая ушла из "Слуги народа"

Нардеп подчеркнула, что она продолжит работать над проектами национальной безопасности и обороны. И заверила, что будет делать это "с большей интенсивностью и открытостью".

Два дня назад Безуглая рассказала о своем решении выйти из партии и фракции "Слуга народа". Она отметила, что написала и подала соответствующие заявления.

Нардеп заявила, что ей не нужна "слабая фракция и партия" в войну. Кроме того, она не хочет иметь ничего общего с нардепами "Слуги народа", "вонзающими нож в спину". В то же время Безуглая заверила в полной поддержке инициатив Президента.

Она подчеркнула, что, несмотря на выход из "Слуги народа", остается мажоритарным депутатом Оболонского района.

Безуглую хотят уволить из Комитета по вопросам обороны: что известно

5 января Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности отозвал Марьяну Безуглую с должности замглавы. Члены комитета единогласно проголосовали "за", только один народный избранник воздержался. 6 января было зарегистрировано постановление об увольнении Безуглой.

Предпосылкой для такого решения стали скандальные заявления Безуглой в адрес военного руководства страны. Так, нардеп обвинила Залужного в том, что у него нет плана ведения войны на 2024 год, и, мол, поэтому все военное руководство страны "должно уйти".

Безуглая прокомментировала решение Комитета. Она обвинила коллег в "коварстве". Нардеп рассказала, что предупредила председателя Комитета, который опаздывает на заседание, и именно тогда он поставил на голосование решение по ее отстранению.

Чтобы Безуглую уволить с должности заместителя председателя Комитета, постановление за его отстранение должны были поставить на голосование в Верховной Раде. Более 226 голосов нардепов нужно для того, чтобы принять постановление.

Этот вопрос в парламенте должны были рассмотреть 10 января, однако этого сделать не удалось. Так, по словам нардепа Железняка, депутаты "Голоса" пытались поставить на повестку дня постановление об увольнении Безуглой из комитета нацбезопасности. Однако, отметил Железняк, против этого выступил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Впоследствии он сообщил, что трибуну в зале Рады заблокировали, а рассмотрение постановления по Безуглой перенесли.

Нардеп Железняк обратил внимание на то, что пока нельзя говорить о том, что Безугла вышла из партии и фракции "Слуна народу"Под стенограмму. Пока такого объявления не было.