О том, что Марьяна Безугла будто бы написала заявление, она рассказала в своем фейсбуке. В то же время она отметила, что в дальнейшем будет поддерживать инициативы президента Владимира Зеленского. Несмотря на это, не хочет "иметь общие обязательства с нардепами фракции, которые вонзят нож в спину".

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Что возмутило Безуглую

Она недовольна тем, что от нее якобы требуют молчать, "что комитет нацбезопасности бездельничает, кто и что творит в комитете". Также она возмущена тем, что от нее требуют "молчать не только снаружи, но и внутри".

"Считаю, что без радикальных изменений существование парламента будет тоталитарным болезненным угасанием, ВСУ превратятся в конвейер по утилизации граждан для поддержания статус-кво фронта; без пересмотра сектора нацбезопасности и обороны, установления реального контроля, коррупция в ВСУ выйдет на первое место по сравнению с будь-чем до того, а оборонно-промышленный комплекс не возьмет на себя миссию экономического и безопасного двигателя страны. И это только несколько примеров. Равнодушие, инертность комитета нацбезопасности преступна!" – написала она.

Народная депутат подчеркнула, что будет биться всеми методами и не будет медлить. По ее словам, "ничто не может отнять внутреннее чувство чести и гордости".

Обратим внимание! Марьяна Безуглая – мажоритарный депутат Оболонского района. Следовательно, если одобрят выход из фракции и партии "Слуга Народа", это не лишит ее мандата народной депутатки.

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