Народный депутат Марьяна Безуглая сообщила, что ее заявления на выход из партии и фракции "Слуга народа" официально приняли. Об этом чиновник написала в своем телеграм-канале.

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Безуглая ушла из "Слуги народа"

Нардеп подчеркнула, что она продолжит работать над проектами национальной безопасности и обороны. И заверила, что будет делать это "с большей интенсивностью и открытостью".

Два дня назад Безуглая рассказала о своем решении выйти из партии и фракции "Слуга народа". Она отметила, что написала и подала соответствующие заявления.

Нардеп заявила, что ей не нужна "слабая фракция и партия" в войну. Кроме того, она не хочет иметь ничего общего с нардепами "Слуги народа", "вонзающими нож в спину". В то же время Безуглая заверила в полной поддержке инициатив Президента.

Она подчеркнула, что, несмотря на выход из "Слуги народа", остается мажоритарным депутатом Оболонского района.

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