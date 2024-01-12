Народна депутатка Мар'яна Безугла повідомила, що її заяви на вихід із партії та фракції "Слуга народу" офіційно прийняли. Про це посадовиця написала у своєму телеграм-каналі.

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Безугла пішла зі "Слуг народу"

Нардепка наголосила, що вона продовжить працювати над проєктами щодо національної безпеки та оборони. І запевнила, що робитиме це "із більшою інтенсивністю і відкритістю".

Два дні тому Безугла розповіла про своє рішення вийти з партії та фракції "Слуга народу". Вона зазначила, що написала і подала відповідні заяви.

Нардепка заявила, що їй не потрібна "слабка фракція і партія" у війну. Крім того, вона не хоче мати нічого спільного із нардепами "Слуги народу", "які встромляють ніж у спину". Водночас Безугла запевнила у цілковитій підтримці ініціатив Президента.

Вона підкреслила, що попри вихід зі "Слуги народу" залишається мажоритарним депутатом Оболонського району.

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