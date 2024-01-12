Народна депутатка Мар'яна Безугла повідомила, що її заяви на вихід із партії та фракції "Слуга народу" офіційно прийняли. Про це посадовиця написала у своєму телеграм-каналі.
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Безугла пішла зі "Слуг народу"
Нардепка наголосила, що вона продовжить працювати над проєктами щодо національної безпеки та оборони. І запевнила, що робитиме це "із більшою інтенсивністю і відкритістю".
Два дні тому Безугла розповіла про своє рішення вийти з партії та фракції "Слуга народу". Вона зазначила, що написала і подала відповідні заяви.
Нардепка заявила, що їй не потрібна "слабка фракція і партія" у війну. Крім того, вона не хоче мати нічого спільного із нардепами "Слуги народу", "які встромляють ніж у спину". Водночас Безугла запевнила у цілковитій підтримці ініціатив Президента.
Вона підкреслила, що попри вихід зі "Слуги народу" залишається мажоритарним депутатом Оболонського району.
Безуглу хочуть звільнити з Комітету з питань оборони: що відомо
- 5 січня Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки відкликав Мар'яну Безуглу з посади заступниці голови. Члени комітету одноголосно проголосували "за", лише один народний обранець утримався. 6 січня була зареєстрована постанова про звільнення Безуглої.
- Передумовою для такого рішення стали скандальні заяви Безуглої щодо військового керівництва країни. Так, нардепка звинуватила Залужного у тому, що той не має плану ведення війни на 2024 рік, і, мовляв, тому усе військове керівництво країни "має піти".
- Безугла прокоментувала рішення Комітету. Вона звинуватила колег у "підступності". Нардеп розповіла, що попередила голову Комітету, що запізнюється на засідання, і саме тоді він поставив на голосування рішення щодо її відсторонення.
- Аби Безуглу звільнити з посади заступника голови Комітету, постанову за її відсторонення мали поставити на голосування у Верховній Раді. Понад 226 голосів нардепів потрібно для того, аби ухвалити постанову.
- Це питання у парламенті мали б розглянути 10 січня, однак цього зробити не вдалося. Так, за словами нардепа Железняка, депутати "Голосу" намагалися поставити на порядок денний постанову щодо звільнення Безуглої з комітету нацбезпеки. Однак, зазначив Железняк, проти цього виступив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Згодом він повідомив, що трибуну в залі Ради заблокували, а розгляд постанови щодо Безуглої перенесли.