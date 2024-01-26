Лукашенко образився, що його не запросили на навчання НАТО: яка його мета
У міноборони Білорусі образились, що їх не запросили на найбільші з часів Холодної війни навчання НАТО. Білоруський диктатор Алєксандр Лукашенко має на меті показувати Захід як загрозу для всього світу, а Росію – як "захисника".
Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Валентин Гладких. Він підкреслив, що насправді головні загрози для Білорусі – це режим Лукашенка та Росія.
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У Лукашенка є мета
Валентин Гладких зазначив, що було б надзвичайно дивно, якби Лукашенка запросили на навчання НАТО. Здається, що самопроголошений лідер Білорусі не розуміє, що відбувається. Однак насправді такі його заяви мають свою мету.
Лукашенко системно намагається представити НАТО та країни Заходу як "загрозу" для Білорусі. І зрозуміло, що якщо НАТО та Захід – це нібито "загроза", то Білорусь повинна шукати якийсь захист. Таким "захистом" Лукашенко намагається представити Росію,
– пояснив він.
Лукашенка далеко не вперше говорить про НАТО як про загрозу. Проте для білоруського народу є дві головні загрози, яких необхідно позбутись – це диктаторський режим Лукашенка та Росія.
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