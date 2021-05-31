Білорусь заявила, що хоче масової співпраці з Африкою

У Білорусі заявили, що розглядають Африку як один з важливих елементів своєї багатовекторної зовнішньої політики. У Мінську вже навіть визначилися з основними напрямками співпраці.

Про бажання Білорусі співпрацювати з Африкою заявив заступник міністра закордонних справ Микола Борисевич на відкритті другого Білорусько-Африканського економічного форуму.

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Білорусь хоче торгувати з Африкою

Африка – це важливий ринок, на якому активно працюють і за який конкурують такі глобальні гравці, як Китай, США, Росія, Індія, ЄС,

– зазначив Борисевич.

За його словами, Білорусь також розглядає Африканський континент як один з "важливих елементів багатовекторної зовнішньої політики країни".

Заступник міністра додав, що між Білоруссю та Африкою нема політичних розбіжностей, натомість є схожі позиції по міжнародному порядку денному. "У сукупності це створює сприятливий фон для розвитку торгово-економічних відносин як пріоритетний напрям співпраці", – підсував він.

Борсевич додав, що співпраця не починається з нуля та наголосив на важливості того, аби відносини будувалися на принципах взаємної поваги, рівності та рівнозначного врахування інтересів кожної зі сторін.

Вже визначили напрямки торгівлі

Заступник міністра вважає, що наразі слід сконцентруватися не лише на збільшенні обсягів взаємної торгівлі, але й на пошуку нових опорних точок, диверсифікації та використанні нових інструментів.

"У нас вже позначилися кілька магістральних напрямків співпраці – у промисловій кооперації, сільському господарстві, освіті", – розповів Борисевич.

За його словами, відпрацьовані ефективні механізми фінансової підтримки експорту.

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