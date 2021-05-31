Беларусь заявила, что хочет массового сотрудничества с Африкой

В Беларуси заявили, что рассматривают Африку как один из важных элементов своей многовекторной внешней политики. В Минске уже даже определились с основными направлениями сотрудничества.

О желании Беларуси сотрудничать с Африкой заявил заместитель министра иностранных дел Николай Борисевич на открытии второго Белорусско-Африканского экономического форума.

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Беларусь хочет торговать с Африкой

Африка – это важный рынок, на котором активно работают и за который конкурируют такие глобальные игроки, как Китай, США, Россия, Индия, ЕС,

– отметил Борисевич.

По его словам, Беларусь также рассматривает Африканский континент как один из "важных элементов многовекторной внешней политики страны".

Замминистра добавил, что между Беларусью и Африкой нет политических разногласий, зато есть схожие позиции по международной повестке дня. "В совокупности это создает благоприятный фон для развития торгово-экономических отношений как приоритетное направление сотрудничества", – подсовывал он.

Борсевич добавил, что сотрудничество не начинается с нуля и подчеркнул важность того, чтобы отношения строились на принципах взаимного уважения, равенства и равнозначного учета интересов каждой из сторон.

Уже определили направления торговли

Заместитель министра считает, что сейчас следует сконцентрироваться не только на увеличении объемов взаимной торговли, но и на поиске новых опорных точек, диверсификации и использовании новых инструментов.

"У нас уже обозначились несколько магистральных направлений сотрудничества – в промышленной кооперации, сельском хозяйстве, образовании", – рассказал Борисевич.

По его словам, отработаны эффективные механизмы финансовой поддержки экспорта.

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