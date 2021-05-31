Беларусь заявила, что хочет массового сотрудничества с Африкой

В Беларуси заявили, что рассматривают Африку как один из важных элементов своей многовекторной внешней политики. В Минске уже даже определились с основными направлениями сотрудничества.
О желании Беларуси сотрудничать с Африкой заявил заместитель министра иностранных дел Николай Борисевич на открытии второго Белорусско-Африканского экономического форума.
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Беларусь хочет торговать с Африкой
Африка – это важный рынок, на котором активно работают и за который конкурируют такие глобальные игроки, как Китай, США, Россия, Индия, ЕС,
– отметил Борисевич.
По его словам, Беларусь также рассматривает Африканский континент как один из "важных элементов многовекторной внешней политики страны".
Замминистра добавил, что между Беларусью и Африкой нет политических разногласий, зато есть схожие позиции по международной повестке дня. "В совокупности это создает благоприятный фон для развития торгово-экономических отношений как приоритетное направление сотрудничества", – подсовывал он.
Борсевич добавил, что сотрудничество не начинается с нуля и подчеркнул важность того, чтобы отношения строились на принципах взаимного уважения, равенства и равнозначного учета интересов каждой из сторон.
Уже определили направления торговли
Заместитель министра считает, что сейчас следует сконцентрироваться не только на увеличении объемов взаимной торговли, но и на поиске новых опорных точек, диверсификации и использовании новых инструментов.
"У нас уже обозначились несколько магистральных направлений сотрудничества – в промышленной кооперации, сельском хозяйстве, образовании", – рассказал Борисевич.
По его словам, отработаны эффективные механизмы финансовой поддержки экспорта.
Скандал с задержанием Романа Протасевича: что известно
- 23 мая белорусские диспетчеры посадили в Минске самолет, следовавший из Афин в Вильнюс, заявив, что в нем взрывчатка. Тогда задержали основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу, в то же время никакой взрывчатки на борту не нашли.
- После задержания оппозиционного блогера в Евросоюзе решили запретить белорусским авиакомпаниям летать на их территорию. Украина с 26 мая также прекратила прямое авиасообщение с Беларусью.
- Кроме того, международное сообщество рассматривает возможность наложения санкции на режим Лукашенко. В частности, США сообщили о подготовке адресных санкций против ключевых представителей белорусских властей.