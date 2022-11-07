У Білорусі почали роздавати повістки: оглядач помітив у цьому позитив для України

Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається загрозливою. Однак ознак підготовки до активного вторгнення в Україну з боку Білорусі немає.

Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Раніше сержант Валерій Маркус порадив жителям Рівненщини та Волині "виїхати на відпочинок" з регіону найближчим часом.

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Українці у соцмережах припустили, що це пов'язано зі зростанням загрози нападу з боку Білорусі. За словами Мусієнка, припущення сержанта Маркуса можуть бути його особистою думкою.

"Зараз у нас всіх є доступ до соціальних мереж. Ми всі можемо ділитися своїми міркуваннями, передбачати якісь події. Однак це не означає, що все так і буде", – зауважив військовий оглядач.

Росія та Білорусь концентрують війська у районі Бреста

Він зазначив, що білоруські війська відійшли від Рівненської області. Білоруси разом з росіянами зосередилися біля Бреста, фактично біля кордону з Польщею. Там є великий полігон для навчання десантних військ, де зараз проводяться певні маневри.

Зараз там перебуває невелика кількість російських та білоруських військ. На сьогодні збільшення чисельності білорусько-російських військ на кордоні з Україною не фіксується,

– наголосив Мусієнко.

Білоруським чоловікам вручають повістки

Водночас білоруські чоловіки почали отримувати повістки з вимогою прибути до військкомату. На думку керівника Центру військово-правових досліджень, це може певним чином навіть зіграти на руку Україні.

Звісно, це недобре з точки зору загальної ситуації. Але є позитив у тому, що ми побачимо, куди призвуть білорусів і де вони будуть розгортатися,

– сказав Мусієнко.

Україна готова "зустріти" ворога

Він наголосив, що Україна готова до будь-яких ймовірних загроз з боку Білорусі. ЗСУ здійснили цілу низку заходів, аби у разі чого "привітно" зустріти ворога.

На Волинському напрямку потужно працює українська розвідка.

У прикордонних регіонах перебувають українські військові, територіальна оборона, Національна гвардія.

У прикордонних областях, зокрема на Київщині та Житомирщині, заміновані практично усі шляхи на кордоні з Білоруссю.

В українських військових є засоби, необхідні для стримування як бронетехніки, так і піхоти.

Що стане ознакою підготовки до вторгнення з боку Білорусі

Керівник Центру військово-правових досліджень зазначив, що Україна чудово розуміє усі ризики й пильно стежить за діями ворога.

Як тільки Росія чи Білорусь – або спільно, або хто один із них – буде нарощувати у великій кількості свої військові підрозділи, це стане помітно. Це неможливо буде жодним чином приховати, як би білоруси цього не хотіли,

– сказав Мусієнко.

Він додав, що лише коли Росія та Білорусь буде збирати угруповання кількістю до 30 – 50 тисяч військових, тоді можна буде думати про ризики безпосереднього вторгнення у Волинську, Рівненську, Житомирську чи Київську області.

"На сьогодні у Білорусі перебувають від 5 до 6 тисяч російських військових. Плюс є ще білоруські війська, боєздатне угруповання яких складає до 10 тисяч", – зазначив військовий оглядач.

Росіяни не впевнені в білорусах

За словами Мусієнка, білоруська армія навряд чи наважиться на вторгнення. Він додав, що у Білорусі не впевнені навіть росіяни.

Тому вони намагаються замінити склад командування у білоруських військах, залучаючи до цього своїх офіцерів.

На сьогодні ситуація на кордоні загрозлива, провокативна з білоруського боку. Однак я б не назвав її критичною. Наразі не видно такого, що війська будуть готові до вторгнення через тиждень, два або три,

– наголосив військовий оглядач.

Олександр Мусієнко розповів про ситуацію в Білорусі: дивіться відео

Що відбувається у Білорусі: коротко