У Білорусі почали роздавати повістки: оглядач помітив у цьому позитив для України
Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається загрозливою. Однак ознак підготовки до активного вторгнення в Україну з боку Білорусі немає.
Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Раніше сержант Валерій Маркус порадив жителям Рівненщини та Волині "виїхати на відпочинок" з регіону найближчим часом.
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Українці у соцмережах припустили, що це пов'язано зі зростанням загрози нападу з боку Білорусі. За словами Мусієнка, припущення сержанта Маркуса можуть бути його особистою думкою.
"Зараз у нас всіх є доступ до соціальних мереж. Ми всі можемо ділитися своїми міркуваннями, передбачати якісь події. Однак це не означає, що все так і буде", – зауважив військовий оглядач.
Росія та Білорусь концентрують війська у районі Бреста
Він зазначив, що білоруські війська відійшли від Рівненської області. Білоруси разом з росіянами зосередилися біля Бреста, фактично біля кордону з Польщею. Там є великий полігон для навчання десантних військ, де зараз проводяться певні маневри.
Зараз там перебуває невелика кількість російських та білоруських військ. На сьогодні збільшення чисельності білорусько-російських військ на кордоні з Україною не фіксується,
– наголосив Мусієнко.
Білоруським чоловікам вручають повістки
Водночас білоруські чоловіки почали отримувати повістки з вимогою прибути до військкомату. На думку керівника Центру військово-правових досліджень, це може певним чином навіть зіграти на руку Україні.
Звісно, це недобре з точки зору загальної ситуації. Але є позитив у тому, що ми побачимо, куди призвуть білорусів і де вони будуть розгортатися,
– сказав Мусієнко.
Україна готова "зустріти" ворога
Він наголосив, що Україна готова до будь-яких ймовірних загроз з боку Білорусі. ЗСУ здійснили цілу низку заходів, аби у разі чого "привітно" зустріти ворога.
- На Волинському напрямку потужно працює українська розвідка.
- У прикордонних регіонах перебувають українські військові, територіальна оборона, Національна гвардія.
- У прикордонних областях, зокрема на Київщині та Житомирщині, заміновані практично усі шляхи на кордоні з Білоруссю.
- В українських військових є засоби, необхідні для стримування як бронетехніки, так і піхоти.
Що стане ознакою підготовки до вторгнення з боку Білорусі
Керівник Центру військово-правових досліджень зазначив, що Україна чудово розуміє усі ризики й пильно стежить за діями ворога.
Як тільки Росія чи Білорусь – або спільно, або хто один із них – буде нарощувати у великій кількості свої військові підрозділи, це стане помітно. Це неможливо буде жодним чином приховати, як би білоруси цього не хотіли,
– сказав Мусієнко.
Він додав, що лише коли Росія та Білорусь буде збирати угруповання кількістю до 30 – 50 тисяч військових, тоді можна буде думати про ризики безпосереднього вторгнення у Волинську, Рівненську, Житомирську чи Київську області.
"На сьогодні у Білорусі перебувають від 5 до 6 тисяч російських військових. Плюс є ще білоруські війська, боєздатне угруповання яких складає до 10 тисяч", – зазначив військовий оглядач.
Росіяни не впевнені в білорусах
За словами Мусієнка, білоруська армія навряд чи наважиться на вторгнення. Він додав, що у Білорусі не впевнені навіть росіяни.
Тому вони намагаються замінити склад командування у білоруських військах, залучаючи до цього своїх офіцерів.
На сьогодні ситуація на кордоні загрозлива, провокативна з білоруського боку. Однак я б не назвав її критичною. Наразі не видно такого, що війська будуть готові до вторгнення через тиждень, два або три,
– наголосив військовий оглядач.
Олександр Мусієнко розповів про ситуацію в Білорусі: дивіться відео
Що відбувається у Білорусі: коротко
- Не вщухають розмови про те, що російські солдати будуть знову наступати на території України зі сторони Білорусі. У Рівненській та Волинській ОВА запевнили, що приводів для паніки немає.
- У Головному управлінні розвідки Міноборони повідомили, що росіян, які потрапили під часткову мобілізацію, перекидають до Білорусі. Вони принижують місцевих військових, використовуючи етнічні характеристики.
- Крім цього, білоруська військова поліція не може завадити злочинам росіян. Через це у Білорусі зростає неконтрольована ескалація.