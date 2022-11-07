В Беларуси начали раздавать повестки: обозреватель заметил в этом позитив для Украины

Ситуация на границе с Беларусью остается угрожающей. Однако признаков подготовки к активному вторжению в Украину со стороны Беларуси нет.

Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Ранее сержант Валерий Маркус посоветовал жителям Ровенщины и Волыни "выехать на отдых" из региона в ближайшее время.

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Украинцы в соцсетях предположили, что это связано с растущей угрозой нападения со стороны Беларуси. По словам Мусиенко, предположения сержанта Маркуса могут быть его личным мнением.

"Сейчас у нас всех есть доступ к социальным сетям. Мы все можем делиться своими соображениями, предусматривать какие-то события. Однако это не значит, что все так и будет", – заметил военный обозреватель.

Россия и Беларусь концентрируют войска в районе Бреста

Он отметил, что белорусские войска отошли от Ровенской области. Белорусы вместе с россиянами сосредоточились у Бреста, фактически у границы с Польшей. Там большой полигон для обучения десантных войск, где сейчас проводятся определенные маневры.

Сейчас там находится небольшое количество русских и белорусских войск. На сегодняшний день увеличение численности белорусско-российских войск на границе с Украиной не фиксируется,

– подчеркнул Мусиенко.

Белорусским мужчинам вручают повестки

В то же время белорусские мужчины начали получать повестки с требованием прибыть в военкомат. По мнению руководителя Центра военно-правовых исследований, это может даже сыграть на руку Украине.

Конечно, это нехорошо с точки зрения общей ситуации. Но есть позитив в том, что мы увидим, куда призовут белорусов и где они будут разворачиваться,

– сказал Мусиенко.

Украина готова "встретить" врага

Он подчеркнул, что Украина готова к любым возможным угрозам со стороны Беларуси. ВСУ предприняли целый ряд мер, чтобы в случае чего "приветливо" встретить врага.

На Волынском направлении мощно работает украинская разведка.

В приграничных регионах находятся украинские военные, территориальная оборона, Национальная гвардия.

В приграничных областях, в частности Киевской и Житомирской, заминированы практически все пути на границе с Беларусью.

У украинских военных есть средства, необходимые для сдерживания как бронетехники, так и пехоты.

Что станет признаком подготовки к вторжению со стороны Беларуси

Руководитель Центра военно-правовых исследований отметил, что Украина прекрасно понимает все риски и внимательно следит за действиями врага.

Как только Россия или Беларусь – либо совместно, либо кто-нибудь из них – будет наращивать в большом количестве свои военные подразделения, это станет заметно. Это невозможно будет никоим образом скрыть, как бы белорусы этого не хотели.

– сказал Мусиенко.

Он добавил, что только когда Россия и Белоруссия будут собирать группировки в количестве до 30 – 50 тысяч военных, тогда можно будет думать о рисках непосредственного вторжения в Волынскую, Ровенскую, Житомирскую или Киевскую области.

"На сегодняшний день в Беларуси находятся от 5 до 6 тысяч российских военных. Плюс есть еще белорусские войска, боеспособная группировка которых составляет до 10 тысяч", – отметил военный обозреватель.

Россияне не уверены в белорусах

По словам Мусиенко, белорусская армия вряд ли решится на вторжение. Он добавил, что в Беларуси не уверены даже россияне.

Поэтому они пытаются заменить состав командования в белорусских войсках, привлекая к этому своих офицеров.

Сегодня ситуация на границе угрожающая, провокативная с белорусской стороны. Однако я бы не назвал ее критичной. Пока не видно такого, что войска будут готовы к вторжению через неделю, две или три,

– подчеркнул военный обозреватель.

Александр Мусиенко рассказал о ситуации в Беларуси: смотрите видео

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