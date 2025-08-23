Інформаційний простір Білорусі сьогодні нагадує поле бою за вплив на думки білорусів. Росія активно намагається посилити вплив своїх пропагандистських платформ у начебто “союзній” країні, використовуючи слабкі місця місцевого ринку.

Insight News провели дослідження на базі аналізу даних SimilarWeb та Ahrefs за перше півріччя 2025 року про відвідуваність новинних веб-сайтів, які читають білоруси. Про це повідомляє 24 Канал.

Яка ситуація у білоруському інфопросторі?

Медіа Білорусі розділили на три основні групи: проурядові, опозиційні та російські пропагандистські. Окремо виділяється група міжнародних медіа, які мають маргінальні показники. При цьому дослідження засвідчує, що загроза дезінформації з пропагандистської машини Кремля, яка перебуває під санкціями ЄС, зростає.

Цей аналіз демонструє, що в інформаційному просторі Білорусі домінують медіа, які лояльні до влади Аляксандра Лукашенка. Вони забирають майже 60% аудиторії новинних веб-сайтів. Водночас незалежні видання утримують кожного четвертого читача, що демонструє стійкий попит на альтернативні джерела інформації. Російські ЗМІ залишаються потужним зовнішнім фактором (згубного) впливу, їхня частка співмірна з незалежними.

Структура білоруського медіа-простору за редакційною політикою

Зібрані та проаналізовані дані з програм веб-аналітики SimilarWeb і Ahrefs показують суттєвий дисбаланс у медійному ландшафті Білорусі. Понад половину відвідувань новинних веб-сайтів припадає на проурядові видання, тоді як міжнародні незалежні медіа фактично залишаються маргінальними. Наведені нижче дані – середньомісячні за даними SimilarWeb за останні пів року.

Тип медіа за редакційною політикою (Відвідування (середньомісячно) – частка від загального трафіку)

Проурядові медіа – 25 386 000 – 58,98%;

Опозиційні / незалежні медіа – 10 049 000 – 23,35%;

Російські пропагандистські видання – 7 419 000 – 17,24%;

Міжнародні незалежні медіа – 186 000 – 0,43%;

Разом – 43 040 000 – 100%.

Ключові спостереження

Домінування державних каналів. Майже 60% усіх відвідувань припадає на ресурси, що перебувають під контролем влади. Це демонструє силу пропагандистської машини уряду Лукашенка у внутрішньому інформаційному полі.

Відчутна роль незалежних та опозиційних ЗМІ. Попри цензуру та блокування, незалежні медіа генерують понад 23% загального новинного трафіку, що свідчить про високий рівень довіри до альтернативних джерел інформації, особливого серед молодого населення.

Російський тиск. Пропагандистські медіа з Росії залишаються потужним гравцем – їхня частка складає понад 17%. Це підкреслює вразливість білоруського медіа-середовища до зовнішнього впливу, особливо, якщо врахувати, що це – ресурси, які поширюють дезінформацію, воєнну пропаганду режиму Путіна та перебувають під санкціями ЄС.

Міжнародні незалежні медіа (російськомовні версії BBC та Euronews) практично не мають вагомого впливу – лише 0,43%. Це пояснюється як блокуваннями, так і незначним висвітленням тематик, які цікавлять білорусів.

Які найпопулярніші онлайн-медіа Білорусі?

Топ-5 за відвідуваністю:

Belnovosti.by – 6,77 мільйона; Smartpress.by – 6,42 мільйона; Belta.by – 4,80 мільйона; SB.by – 3,28 мільйона; Minsknews.by – 1,90 мільйона.

Яка ситуація з опозиційними медіа?

Незалежні ЗМІ генерують сукупно понад 10 млн відвідувань (23,35%), що свідчить про значний запит білоруського суспільства на альтернативні та достовірні джерела інформації.

Незалежні ресурси зберігають близько чверті загального трафіку. Лідерами у цій групі є Charter97, Zerkalo та Nasha Niva. Їхня сила полягає у молодіжній аудиторії, насамперед серед чоловіків віком від 25 до 34 років, які активно шукають альтернативні джерела новин. Попри це, зростання цих медіа призупинилось, їм доведеться шукати способи збільшення власного потенціалу.

Причини стагнації лежать не лише у блокуваннях і політичних переслідуваннях. Частина проблеми криється у браку ефективних стратегій з інтернет-маркетингу та просування власного інформаційного продукту. Опозиційні видання не змогли перетворитися на конкурентні онлайн-бренди з потужним SEO-просуванням.

Їхні зусилля з просування контенту через соціальні мережі дозволили частково пробити блокаду, але виявилась недостатньо динамічними для того, щоб конкурувати з провідними проурядовими ЗМІ. Крім того, на їхню діяльність впливає залежність від донорської допомоги, що часто змушує орієнтуватися на звітність, а не на розвиток продукту, здатного розширювати аудиторію.

Топ-5 за відвідуваністю:

Charter97.org – 6,72 мільйона;

Zerkalo.io – 1,94 мільйона;

NashaNiva.com – 0,95 мільйона;

Belsat.eu – 0,19 мільйона;

Gazetaby.com – 0,07 мільйона.

Попри блокування й роботу в еміграції, ці медіа залишаються впливовими. Опозиційні ЗМІ мають стійку молодіжну аудиторію. Проте через цензуру, блокування та брак ресурсів їм складно розширювати своє коло читачів.

Яку частку утримують російські медіа?

Російські медіа отримують третю за розміром частку – 17,2% (7,4 мільйона відвідувань). Вони є ключовим каналом зовнішнього інформаційного впливу на білоруську аудиторію, який нашпигований дезінформацією на воєнними наративами Кремля.

Особливу загрозу становить активність російських ресурсів, які сьогодні формують близько сімнадцяти відсотків трафіку білоруського медіа-сегменту.

Найбільший вплив мають Sputnik, КП, а також видання RIA та Lenta.

"Спутнік" загалом з урахуванням усіх каналів трафіку генерує понад 5 млн переглядів на місяць. Це означає, що значна частина білоруської аудиторії стикається насамперед із російською версією подій у світі. Очевидно, що Кремль цілеспрямовано посилює свою присутність у білоруському інтернеті, прагнучи вплинути на формування громадської думки у "союзній" державі.

Топ-5 російських ЗМІ за відвідуваністю у Білорусі:

Sputnik.by – 5,29 мільйона;

Belarus.kp.ru – 1,40 мільйона;

RIA.ru – 0,37 мільйона;

Lenta.ru – 0,25 мільйона;

Iz.ru – 0,09 мільйона.

Охоплення цими російськими заангажованими веб-сайтами білоруської аудиторії демонструє глибоку інтеграцію російських наративів у білоруський інформаційний простір та вплив на громадян Білорусі. Російські медіа активно використовують органічний трафік через пошукове просування і реферальні канали, щоб інтегруватися у білоруський інфопростір.

Найнебезпечніша тенденція: РІА та Лента домінують у пошуковому трафіку Google для новинних запитів білоруських користувачів. RIA отримує понад 330 тисяч переходів з пошукових систем, а Лента – понад 230 тисяч на місяць. Це означає, що при пошуку інформації про світ та свою власну країну білоруси частіше бачать російські наративи.

Це свідчить про домінування кремлівських медіа в інформаційній конкуренції за білоруську аудиторію. Важливо підкреслити, що навіть санкції та обмеження з боку ЄС не знизили їхньої видимості у пошуковій видачі, адже алгоритми Google ранжують ці ресурси високо завдяки їхній розкрученості та величезним обсягам контенту.

RIA отримує найбільшу частку пошукового трафіку – 20%, а Lenta – 7,2%. Білоруське видання Белта йде лише на третьому місці із 6,5%. За ними розташувались російські підсанкційні "Ізвестія" і "Спутнік".

Успіх мають BBC і Euronews, які зуміли збирати пошуковий трафік за запитами про "новини світу", завдяки авторитетності своїх веб-сайтів та пошуковій оптимізації. А от опозиційні медіа практично відсутні у пошуковій видачі. Лише "Зеркало" збирає близько 1% трафіку.

Пошуковий трафік – найстабільніше джерело відвідувань, адже він базується на органічних запитах користувачів. Вихід у топ пошукової видачі Google означає фактичну монополізацію доступу до поширення інформації. Кремль активно цим користується, інтегруючи свої наративи у наймасовіші новинні пошуки.

Хто виграє у війні за білоруських читачів?

Дані SimilarWeb свідчать, що у ніші інформаційних веб-сайтів у Білорусі найбільша частка трафіку надходить із пошуку, або ж з прямих відвідувань сторінок. При цьому лідирують провладні та російські видання. Опозиційні ж можуть покладатись на трафік із соцмереж, який залишається незначним, в тому числі через блокування.

Провладні медіа утримують позиції завдяки прямому трафіку, але втрачають приріст.

утримують позиції завдяки прямому трафіку, але втрачають приріст. Опозиційні ЗМІ покладаються на соцмережі, тому залежать від алгоритмів і блокувань.

покладаються на соцмережі, тому залежать від алгоритмів і блокувань. Російські ресурси стабільно посилюють вплив через органіку та реферальні канали.

Молодь схиляється до опозиційних медіа, тоді як старші покоління більше довіряють провладним і російським.