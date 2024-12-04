Покровськ може стати викликом для росіян у 2025 році: яка слабка сторона ворога

Росіяни планують відновити штурмові дії в напрямку Покровська. Зараз окупанти намагаються викинути свій клин з району населеного пункту Жовте до населеного пункту Шевченко, яке розташоване на південь від Покровська.

Про це 24 Каналу сказав виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло, зауваживши, що Сили оборони мають шанс втримати Покровськ цього року. Найімовірніше, питання захоплення цього міста може стати для росіян викликом уже у 2025 році.

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Головна проблема армії Росія під час бої

Задум Росії дуже простий – захопити якомога більше територій, щоб це стало помітно на Заході. Наше завдання насамперед зберегти життя і здоров'я військових, які виснажені та ведуть оборонні бої в надскладних умовах.

Сили оборони мали люфт часу, щоб підготувати оборонні позиції. Навіть якщо росіянам вдасться своїми трупами проломити нашу оборону навколо міста, то однозначно противник зазнає значних втрат,

– зазначив Жмайло.

Росіянам вдається просуватися на більш відкритій території. Найбільша проблема української оборони в тому, що через те, що в нас набагато менше сил, тому ми концентруємо їх у вузлах оборони. Росіяни рухаються не туди, куди вони хочуть, а куди вдається, щоб проскочити позиції наших військ, намагаються виходити в тили, перерізати логістику постачання передових підрозділів тощо.

Важливо! За цю добу на Покровському напрямку захисники відбили 44 атаки. Ворог намагався просунутись неподалік Миролюбівки, Лисівки, Променю, Даченського, Чумацького та Новопустинки.

"Однак ця тактика й стратегія не спрацьовує у населених пунктах. Тут найкращим прикладом буде Часів Яр й Торецьк. Бої в містах залишаються слабкою стороною росіян. Не треба ставити хрест на Покровську. Він точно не дасться росіянам малою кров'ю", – мовив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.

Від чого залежатиме доля Курахового

Росіяни дійсно просуваються, як порівняти з 2023 – 2024 роками, але протягом останніх тижнів їхнє просування значно уповільнилося.

Якщо росіяни хотіли досить швидко ліквідувати наш Курахівський плацдарм, то нав'язані Силами оборони ар'єргардні бої у південно-східній частині цього нашого клину скували росіян,

– зауважив Жмайло.

Крім того, важливою точкою їхнього перерізання траси Н-15 є, зокрема населений пункт Сухі Яли, який ворог намагається штурмувати й пройти, щоб ускладнити логістику наших військ.

Проте глобально доля самого Курахового, яке вже наполовину контролюють окупанти, й всього Курахівського плацдарму залежатиме від ситуації північніше від Курахівського водосховища, зокрема в районі населеного пункту Старі Терни.

Якщо росіянам вдасться швидко пройти цей опорний пункт наших військ, то, найімовірніше, українські війська будуть змушені залишати цей плацдарм,

– додав виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.

За його словами, понад піврічне гальмування західної допомоги дало росіянам час для накопичення резерві, але зараз ворог стирає їх у бездумних атаках за населені пункти, які не мають жодного стратегічного значення.

До слова, президент Володимир Зеленський сказав, що з 14 запланованих нових бригад вдалося укомплектувати лише дві. Він зазначив, що через брак укомплектованих бригад ворог просувається на Сході.