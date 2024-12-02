Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського для Kyodo News.

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Зеленський пояснив, чому Росія має успіхи на фронті

Президент України визнав, що російська армія дійсно має просування на Сході України. Причиною цього є й факт того, що в України не вистачає підготовлених та укомплектованих бригад. Втім, нині наша країна докладає максимальних зусиль, щоб вирішити цю проблему.

З 14 бригад, про укомплектування яких ми домовлялися з нашими партнерами, реально укомплектовані трохи більше ніж 2. Це сукупно по зброї. 2,5 бригади було підготовлено, а ми просили хоча б 10,

– повідомив президент України.

Зеленський додав, що цих резервів не вистачає, й саме тому ворог має просування на Сході України. Водночас український лідер зауважив, що частину бригад перемістили зі східних областей на Харківщину, де вдалося зруйнувати плани ворога щодо окупації Харкова та звільнити частину раніше захоплених територій.

Також частину військ довелося перекинути на Сумщину. Зеленський наголосив, що окупанти планували наступати на Півночі, і українські військові це розуміли. Тому було також перекинуто частину сил, щоб зупинити ворога та завдати превентивного удару на Курщині.

Президент резюмував, що наразі на фронті складна ситуація, військові намагаються її стабілізувати. Й саме тому Зеленський наголошує, що варто посилити наші війська.