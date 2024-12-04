Покровск может стать вызовом для россиян в 2025 году: какая слабая сторона врага

Россияне планируют возобновить штурмовые действия в направлении Покровска. Сейчас оккупанты пытаются выбросить свой клин из района населенного пункта Желтое к населенному пункту Шевченко, который расположен к югу от Покровска.

Об этом 24 Каналу сказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, отметив, что Силы обороны имеют шанс удержать Покровск в этом году. Вероятнее всего, вопрос захвата этого города может стать для россиян вызовом уже в 2025 году.

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Главная проблема армии Россия во время боев

Замысел России очень прост – захватить как можно больше территорий, чтобы это стало заметно на Западе. Наша задача прежде всего сохранить жизнь и здоровье военных, которые истощены и ведут оборонительные бои в сверхсложных условиях.

Силы обороны имели люфт времени, чтобы подготовить оборонительные позиции. Даже если россиянам удастся своими трупами проломить нашу оборону вокруг города, то однозначно противник понесет значительные потери,

– отметил Жмайло.

Россиянам удается продвигаться на более открытой территории. Самая большая проблема украинской обороны в том, что из-за того, что у нас гораздо меньше сил, поэтому мы концентрируем их в узлах обороны. Россияне движутся не туда, куда они хотят, а куда удается, чтобы проскочить позиции наших войск, выйти в тылы, перерезать логистику снабжения передовых подразделений и тому подобное.

Важно! За эти сутки на Покровском направлении защитники отбили 44 атаки. Враг пытался продвинуться неподалеку Миролюбовки, Лисовки, Луча, Даченского, Чумацкого и Новопустинки.

"Однако эта тактика и стратегия не срабатывает в населенных пунктах. Здесь лучшим примером будет Часов Яр и Торецк. Бои в городах остаются слабой стороной россиян. Не надо ставить крест на Покровске. Он точно не дастся россиянам малой кровью", – сказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.

От чего будет зависеть судьба Курахово

Россияне действительно продвигаются, если сравнить с 2023 – 2024 годами, но в течение последних недель их продвижение значительно замедлилось.

Если россияне хотели достаточно быстро ликвидировать наш Кураховский плацдарм, то навязанные Силами обороны арьергардные бои в юго-восточной части этого нашего клина сковали россиян,

– отметил Жмайло.

Кроме того, важной точкой их перерезания трассы Н-15 является, в частности населенный пункт Сухие Ялы, который враг пытается штурмовать и пройти, чтобы усложнить логистику наших войск.

Однако глобально судьба самого Курахово, которое уже наполовину контролируют оккупанты, и всего Кураховского плацдарма будет зависеть от ситуации севернее Кураховского водохранилища, в частности в районе населенного пункта Старые Терны.

Если россиянам удастся быстро пройти этот опорный пункт наших войск, то, скорее всего, украинские войска будут вынуждены оставлять этот плацдарм,

– добавил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.

По его словам, более полугодовое торможение западной помощи дало россиянам время для накопления резерве, но сейчас враг стирает их в бездумных атаках за населенные пункты, которые не имеют никакого стратегического значения.

К слову, президент Владимир Зеленский сказал, что из 14 запланированных новых бригад удалось укомплектовать всего две. Он отметил, что за неимением укомплектованных бригад враг продвигается на Востоке.