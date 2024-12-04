Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт Сергей Грабский, отметив, что бои на Кураховском направлении имеют отчаянный характер с обеих сторон, что приводит к серьезным потерям.

К теме Попытка прорыва провалилась: украинские военные разбили технику оккупантов под Курахово

Задачи россиян на Кураховском направлении

Продолжаются ожесточенные бои. Сейчас на Кураховском направлении противник выполняет боевые задачи по выравниванию своих флангов. Он заплатил дорогую цену, которая измеряется временем по осуществлению каких-то наступательных операций в сторону Покровска, и направил основные усилия на усиление флангов.

Именно поэтому мы видим такое бешеное давление на наши позиции на Кураховском направлении,

– отметил Грабский.

К моменту когда Кураховская ТЭС сохраняла свою работоспособность был смысл удерживать эту локацию. Сейчас, по словам военного эксперта, такого смысла нет.

Я не скрывал своего видения ситуации, что мы можем создать линию обороны на линии Великая Новоселка, Константинополь – Андреевка и Покровск, если успеем,

– сказал Грабский.

Ведь в последние дни противник оживился и начал продвижение не в направлении на Покровск, а через Петровку, Желтое и дальше на Соленое вдоль реки, обходя Покровск с юга.

Какая ситуация на Кураховском направлении: смотрите на карте

По данным аналитиков DeepState, за сутки армия России имела продвижение в Донецкой области. В частности, у Сухих Ялов, Константинопольского, Даченского, Пушкино и в Курахово.