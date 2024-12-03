Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на 71 егерскую бригаду ДШВ ВСУ. Героические действия защитников Украины не оставили врагу шансов.

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Как происходила атака

В ночь на 3 декабря оккупанты начали наступление, используя большое количество боевых машин. Их целью стали позиции 71 отдельной егерской бригады.

Однако украинские военные заблаговременно обнаружили подготовку врага и смогли подготовиться к отражению атаки.

Ключевую роль в сдерживании штурма сыграла слаженная работа пилотов беспилотных летательных аппаратов и артиллеристов. Благодаря оперативному наведению и точным ударам артиллерии удалось остановить продвижение вражеской бронетехники.

Потери врага на фронте

В результате боя уничтожено по меньшей мере четыре единицы бронетехники российских оккупантов. Еще несколько машин были серьезно повреждены, что сделало их непригодными для дальнейшего использования.

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По словам военных, оккупанты понесли значительные потери как в технике, так и в живой силе. После неудачной атаки они были вынуждены отступить, оставив поле боя за украинскими защитниками.

К слову, за последние сутки было ликвидировано 1780 российских военных, общие потери России в войне с Украиной составляют около 746 тысяч бойцов.

По данным Генштаба ВСУ, было уничтожено 155 единиц техники и вооружения, включая танки, бронированные машины и артиллерийские системы.