Украина должна получить противопехотные мины от США, которые являются очень эффективными. Как рассказал 24 Каналу ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман, такие средства должны приостановить продвижение вражеской пехоты.

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Ожидать ли замедления врага

Хочется надеяться, что замедление оккупантов все-таки будет, но есть информация, что в начале декабря они планируют новые наступательные действия. Говорится не только о Восточном направлении, но и о Юге, в частности Запорожье и Херсонщине.

Не стоит думать что россияне хотят замедлиться, учитывая, что оборонный бюджет России увеличили. Они готовятся к эскалации, а мы к активному противодействию,

– отметил майор запаса.

Он добавил, что на Кураховское направление вроде бы должна быть привлечена 3 штурмовая бригада. Это подразделение, которое в частности помогает проводить организованный отвод войск на другие позиции, когда находиться там, где есть сейчас, становится опасно.

Ситуация возле Курахово: смотрите на карте

Стоит напомнить, что спланированный и организованный выход войск – это одна из самых сложных тактических операций, которую разрабатывают военные штабы. Организовать отвод войск без потерь очень непросто.

Если на это направление добавляют резервы, это не обязательно для того, чтобы мы удержали город. Особого военного смысла держать оборону в полуокружении нет,

– подчеркнул Алексей Гетьман.

Вывод войск не повлияет существенно на всю российско-украинскую войну и такой факт не стоит воспринимать как поражение. Неприятно оставлять любой украинский населенный пункт, но также не надо думать, что это позволит оккупантам куда-то быстро продвинуться.

Враг пытается двигаться с флангов. После Курахово ВСУ могут занять позиции, которые сдержат врага на длительное время.