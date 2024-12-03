В попытках покорить Украину Россия уже потеряла почти 746 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери России по состоянию на 3 декабря

  • Личного состава – около 745700 (+1780),
  • танков – 9486 (+8),
  • боевых бронированных машин – 19419 (+22),
  • артиллерийских систем – 20976 (+23),
  • РСЗО – 1253 (+0),
  • средств ПВО – 1019 (+0),
  • самолетов – 369 (+0),
  • вертолетов – 329 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 19917 (+31),
  • крылатых ракет – 2855 (+3),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 30666 (+60),
  • специальной техники – 3627 (+8).

Инфографика потерь оккупантов на 3 декабря
Потери врага на 3 декабря / Инфографика Генерального штаба ВСУ