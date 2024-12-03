У спробах підкорити Україну Росія вже втратила майже 746 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати Росії станом на 3 грудня

  • Особового складу – близько 745700 (+1780),
  • танків – 9486 (+8),
  • бойових броньованих машин – 19419 (+22),
  • артилерійських систем – 20976 (+23),
  • РСЗВ – 1253 (+0),
  • засобів ППО – 1019 (+0),
  • літаків – 369 (+0),
  • гелікоптерів – 329 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 19917 (+31),
  • крилатих ракет – 2855 (+3),
  • кораблів /катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 30666 (+60),
  • спеціальної техніки – 3627 (+8).

Інфографіка втрат окупантів на 3 грудня
Втрати ворога на 3 грудня / Інфографіка Генерального штабу ЗСУ