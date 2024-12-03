У спробах підкорити Україну Росія вже втратила майже 746 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати Росії станом на 3 грудня
- Особового складу – близько 745700 (+1780),
- танків – 9486 (+8),
- бойових броньованих машин – 19419 (+22),
- артилерійських систем – 20976 (+23),
- РСЗВ – 1253 (+0),
- засобів ППО – 1019 (+0),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 329 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 19917 (+31),
- крилатих ракет – 2855 (+3),
- кораблів /катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 30666 (+60),
- спеціальної техніки – 3627 (+8).
Втрати ворога на 3 грудня / Інфографіка Генерального штабу ЗСУ