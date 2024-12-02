Звідки Росія черпає ресурси живої сили та що сприяє рекордним втратам противника, розповів 24 Каналу Павло Нарожний – засновник БО "Реактивна пошта", військовий експерт. Зазначимо, що загалом втрати Росії у повномасштабній війні проти України понад 743 тисячі бійців.

Актуально В Росії виникла проблема, яка у 2025 році стане критичною, – військовий оглядач

"Далі втрати стануть ще більші"

У листопаді російські солдати значно посилили штурмові дії, що призвело до рекордних показників втрат супротивника, як у піхотній компоненті, так і механізованій.

Зверніть увагу! Заступник командира батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Олесь Маляревич сказав, лише 10% окупантів вдається доходити до позицій, які їм наказали захопити.

Попри величезні втрати, "гарматне м'ясо" у Владіміра Путіна не завершується. До того ж у Росії немає загальної мобілізації, але є так звана прихована мобілізація.

Переважна більшість бійців російської армії контрактники. За російськими мірками їм платять неймовірні гроші – приблизно до 30 тисяч доларів. Саме тому у Путіна зараз багато живої сили,

– мовив Нарожний.

Відповіддю України на ці нескінченні штурми росіян стануть протипіхотні міни, передати які пообіцяв Джо Байден. Військовий експерт зазначив, що такий тип озброєння якоюсь мірою жорстока річ.

Від самого початку ці міни розроблялися для того, щоб ранити противника, а не вбити. У них відносно невеликий заряд тротилу, але вони нашинковані спеціальними уламками,

– зауважив Нарожний.

Він припустив, що протипіхотні міни Сили оборони отримають від США в анонсованому пакеті допомоги на 725 мільйонів доларів. Однак наразі точно невідомо, які будуть ці міни. Можливо, вони встановлюються на землю, або ж це будуть системи дистанційного мінування.