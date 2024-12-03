Про це розповідає 24 Канал з посиланням на 71 єгерську бригаду ДШВ ЗСУ. Героїчні дії захисників України не залишили ворогу шансів.

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Як відбувалася атака

У ніч на 3 грудня окупанти розпочали наступ, використовуючи велику кількість бойових машин. Їхньою ціллю стали позиції 71 окремої єгерської бригади.

Проте українські військові завчасно виявили підготовку ворога та змогли підготуватися до відбиття атаки.

Ключову роль у стримуванні штурму відіграла злагоджена робота пілотів безпілотних літальних апаратів та артилеристів. Завдяки оперативному наведення та точним ударам артилерії вдалося зупинити просування ворожої бронетехніки.

Втрати ворога на фронті

У результаті бою знищено щонайменше чотири одиниці бронетехніки російських окупантів. Ще кілька машин було серйозно пошкоджено, що зробило їх непридатними для подальшого використання.

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За словами військових, окупанти зазнали значних втрат як у техніці, так і в живій силі. Після невдалої атаки вони були змушені відступити, залишивши поле бою за українськими захисниками.

До слова, за останню добу було ліквідовано 1780 російських військових, загальні втрати Росії у війні з Україною становлять близько 746 тисяч бійців.

За даними Генштабу ЗСУ, було знищено 155 одиниць техніки й озброєння, включаючи танки, броньовані машини та артилерійські системи.