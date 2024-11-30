Россияне активно продолжают боевые действия, пытаясь прорвать оборону Украины на нескольких ключевых направлениях. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на Генштаб.

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Актуальная ситуация на фронте по состоянию на 30 ноября

Согласно информации Генштаба, за последние сутки было зафиксировано 211 боевых столкновений, противник совершил более трех тысяч обстрелов и дважды нанес ракетные удары по территории Украины, а также активно использовал 503 дроны-камикадзе для атак на военные и гражданские объекты. В то же время враг применил артиллерию для обстрела позиций украинских подразделений и населенных пунктов.

В частности, на Харьковском направлении враг совершил девять атак в районах Волчанска, Казачьей Лопани и Гоптовки, при этом одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Купянском направлении оккупанты семь раз пытались приблизиться к украинским позициям вблизи Песчаного, Колесниковки, Лозовой и Загрызово, однако все попытки были остановлены благодаря эффективным действиям Сил обороны.

На Лиманском направлении россияне атаковали 19 раз в районах Грековки, Дружелюбовки, Новоегоровки и других населенных пунктов, но большинство атак были отбиты.

На Краматорском направлении враг совершил 16 боестолкновений вблизи Часов Яра, Предтечиного и Ступочек, однако украинские военные эффективно сдерживают наступление.

На Торецком направлении было зафиксировано 10 боестолкновений, во время которых украинские силы отбили шесть штурмов.

На Покровском направлении оккупанты пытались вклиниться в оборону ВСУ 46 раз. Бои продолжались в районах Миролюбовки, Луча, Мирнограда и других населенных пунктов, где украинские войска остановили 39 атак противника, а семь атак до сих пор продолжаются.

Противник несет значительные потери – по предварительной информации сегодня наши воины обезвредили на этом направлении более 250 оккупантов, 160 из них – безвозвратно. Уничтожена одна боевая бронированная машина, две единицы автомобильной и три единицы мототехники оккупантов, также повреждена единица автомобильной техники и одно багги,

– передают в Генштабе.

На Кураховском направлении россияне атаковали ряд населенных пунктов, в частности Сонцовку, Берестки, Новодмитровку, Курахово, Елизаветовку и Успеновку. Украинские подразделения успешно отбили 37 атак, однако 11 боестолкновений до сих пор продолжаются. В результате этих столкновений россияне понесли значительные потери – на этом направлении было уничтожено два бронетранспортера, четыре единицы мототехники и одну переносную станцию радиоэлектронной борьбы. Также, по предварительным данным, уничтожено или ранено более 100 оккупантов.

На Времовском направлении украинские войска отбили восемь атак противника, который пытался продвинуться вблизи Веселого Гая, Константинопольского и Новополя. Восемь штурмов враг не смог пробить, а в некоторых районах бои продолжаются до сих пор.

На Приднепровском направлении украинские войска успешно отбили три вражеских штурма.

На Северском, Ореховском и Гуляйпольском направлениях активных наступательных действий со стороны противника не было зафиксировано.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области, где сейчас зарегистрировано 22 боестолкновения и 299 обстрелов населенных пунктов и украинских позиций.

Украинские подразделения активно отражают атаки противника и наносят ему серьезные потери как в технике, так и в живой силе, однако ситуация на фронте остается напряженной.