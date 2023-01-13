Як гроші спонукають росіян переступати через трупи у Соледарі

У воєнних експертів виникає питання – а навіщо росіянам взагалі такі важкі бої за Соледар? Адже захоплення цього міста навряд чи змінить стратегічну ситуацію для російських збройних сил і навряд чи допоможе їм вийти на адміністративні кордони Донецької області.

Вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей був офіційною метою так званої "спецоперації", яку Владімір Путін розпочав проти України 24 лютого 2022 року.

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Тоді мовилося про визнання "незалежності" так званих "республік" Донбасу і "відновлення їхньої територіальної цілісності". Тобто Путін говорив про захоплення всієї Донецької та Луганської областей України. Ці дії російська армія продовжує вже 10 місяців поспіль, однак значних успіхів поки що не досягла.

Захоплення Соледара і навіть захоплення Бахмута не призведе до того, що це завдання буде легше реалізувати.

Навіщо ж росіянам Соледар? Тут є відразу кілька пояснень.

Хоч якийсь успіх заради картинки

Перше пояснення пов'язане із престижем. З літа російські сили не можуть продемонструвати жодних успіхів на українському напрямку. Ба більше, росіяни змушені були залишити окуповані райони Харківської області, де вже думали про проведення так званого "референдуму", та Херсон, де такий псевдореферендум вже відбувся. Зараз вони холоднокровно знищують це українське місто, ніби й не включали його до складу Росії за кілька тижнів до деокупації.

Отож залишається демонструвати, що цілі так званої "спецоперації" виконуються і, що росіяни готові до того, щоб захопити нові українські міста.

Це питання престижу Росії, а є ще питання престижу "Вагнера".

Престиж для вагнерівців

Якщо погодитися з поглядами Євгєнія Пригожина про те, що саме вагнерівці беруть участь у битві за Соледар, то так Пригожин демонструє Путіну, що його бойовики є ефективнішими, ніж ЗС Росії. Тобто це може бути апаратна боротьба. Пригожин намагається довести, що ПВК "Вагнера" може бути ефективною у виконанні найважливіших для Путіна завдань – окупації територій колишніх радянських республік для їхньої інтеграції до складу Росії – тоді, коли збройні сили цього зробити не можуть.

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Пригожин не боїться публічних конфліктів з головним військовим командуванням Росії. Ці конфлікти не призводять до жодних кадрових висновків з погляду Путіна. Наприклад, нещодавно генерала Лапіна, якого Пригожин критикував за здачу Лимана, призначили начальником головного штабу сухопутних військ Росії.

Нехай Пригожин не може нічого зробити з російськими військовими, але принаймні зупиняє боротьбу військових і представників спеціальних служб Росії зі своїми власними структурами. До речі, боротьба ця може бути пов'язаною не стільки з бажанням захопити нові українські території й продемонструвати свою потрібність Путіну, скільки з фінансовими інтересами. Ми розуміємо, що вони є і в Пригожина, і в Шойгу, і в інших представників російської еліти. Усі вони найперше спрямовані на пограбування.

Захоплення Соледару – фінансове питання

Спостерігачі помітили, що у повідомленні про захоплення Соледару Пригожин разом зі своїми бандитами зробив фотографію на тлі соляних родовищ. Про те, що Пригожину Соледар потрібен найперше для пограбування, і він націлений на контроль над родовищами цього міста, раніше повідомляли західні медіа. Тепер Пригожин наче підтверджує цей висновок журналістів.

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Так, він у Соледарі не для того, щоб створити якісь нові стратегічні умови для російських збройних сил і це взагалі не його справа. Всюди, де діє ПВК "Вагнера", вона націлена на утримання прибутку для свого засновника. Водночас сам засновник готовий ділитися цим прибутком з Путіним та представниками кримінальної російської вертикалі, які готові сприяти у розвитку ПВК Пригожина.

Якщо ми бачимо, що вагнерівці націлені на захоплення родовищ у таких країнах як Центральноафриканська республіка та Малі, то як український Донбас може відрізнятися з погляду інтересів Рогозіна і захоплення нових місць для отримання прибутків?

За свої прибутки Пригожин готовий заплатити будь-якою кількістю життів своїх найманців. Тим паче він зараз має необмежені можливості для вербування нових бойовиків до своєї ПВК.

Це і є головні інтереси окупантів у Соледарі: