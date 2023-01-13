Как деньги побуждают россиян переступать через трупы в Соледаре

У военных экспертов возникает вопрос – а зачем россиянам вообще такие тяжелые бои за Соледар? Ведь захват этого города вряд ли изменит стратегическую ситуацию для российских вооруженных сил и вряд ли поможет выйти на административные границы Донецкой области.

Выход на административные границы Донецкой и Луганской областей был официальной целью так называемой спецоперации, которую Владимир Путин начал против Украины 24 февраля 2022 года.

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Тогда говорилось о признании "независимости" так называемых "республик" Донбасса и "восстановлении их территориальной целостности". То есть Путин говорил о захвате всей Донецкой и Луганской областей Украины. Эти действия российская армия продолжает уже 10 месяцев подряд, однако значительных успехов пока не добилась.

Захват Соледара и даже захват Бахмута не приведет к тому, что эту задачу будет легче реализовать.

Зачем же россиянам Соледар? Здесь есть сразу несколько пояснений.

Хоть какой-то успех ради картинки

Первое объяснение связано с престижем. С лета российские силы не могут продемонстрировать никаких успехов на украинском направлении. Более того, россияне вынуждены были покинуть оккупированные районы Харьковской области, где уже думали о проведении так называемого "референдума", и Херсон, где такой псевдореферендум уже состоялся. Сейчас они хладнокровно уничтожают этот украинский город, будто не включали его в состав России за несколько недель до деоккупации.

Поэтому остается демонстрировать, что цели так называемой "спецоперации" выполняются и что россияне готовы к тому, чтобы захватить новые украинские города.

Это вопрос престижа России, а есть еще вопрос престижа "Вагнера".

Престиж для вагнеровцев

Если согласиться со взглядами Евгения Пригожина о том, что именно вагнеровцы принимают участие в битве за Соледар, то так Пригожин демонстрирует Путину, что его боевики эффективнее ВС России. То есть, это может быть аппаратная борьба. Пригожин пытается доказать, что ЧВК "Вагнера" может быть эффективной в выполнении важнейших для Путина задач – оккупации территорий бывших советских республик для их интеграции в состав России – тогда, когда вооруженные силы этого сделать не могут.

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Пригожин не опасается общественных конфликтов с основным военным командованием России. Эти конфликты не приводят ни к каким кадровым выводам с точки зрения Путина. Например, недавно генерал Лапин, которого Пригожин критиковал за сдачу Лимана, был назначен начальником главного штаба сухопутных войск России.

Пусть Пригожин не может ничего поделать с российскими военными, но по крайней мере останавливает борьбу военных и специальных служб России со своими собственными структурами. Кстати, эта борьба может быть связана не столько с желанием захватить новые украинские территории и продемонстрировать свою потребность Путину, сколько с финансовыми интересами. Мы понимаем, что они есть и у Пригожина, и у Шойгу, и у других представителей российской элиты. Все они прежде всего направлены на ограбление.

Захват Соледара – финансовый вопрос

Наблюдатели заметили, что в сообщении о захвате Соледара Пригожин вместе со своими бандитами сделал фотографию на фоне соляных месторождений. О том, что Пригожину Соледар нужен в первую очередь для ограбления, и он нацелен на контроль за месторождениями этого города, ранее сообщали западные медиа. Теперь Пригожин подтверждает этот вывод журналистов.

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Да, он в Соледаре не для того, чтобы создать какие-то новые стратегические условия для российских вооруженных сил и вообще это не его дело. Везде, где действует ЧВК "Вагнера", она нацелена на удержание прибыли для своего учредителя. В то же время, сам основатель готов делиться этой прибылью с Путиным и представителями криминальной российской вертикали, которые готовы содействовать в развитии ЧВК Пригожина.

Если мы видим, что вагнеровцы нацелены на захват месторождений в таких странах как Центральноафриканская республика и Мали, то как украинский Донбасс может отличаться с точки зрения интересов Рогозина и захвата новых мест для получения доходов?

За свои доходы Пригожин готов заплатить любым количеством жизней своих наемников. Тем более у него сейчас есть неограниченные возможности для вербовки новых боевиков в свою ЧВК.

Это и есть главные интересы оккупантов в Соледаре: