Герасимову будет сложно на новой должности

Герасимов – самый грамотный русский военачальник. Было бы гораздо лучше иметь оппонентом де*ила Суровикина, который в голову только ест и кругом толкает тупых вагнеровцев Пригожина.

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Из хорошего – Герасимову будет тяжело одновременно тянуть и тактику оперативного руководства войсками, и стратегию войны.

Это назначение – подтверждение провала русской армии под Бахмутом.

ЗСУ смогут вернуть Бахмут, так же как Изюм

Даже если ценой сверхусилия и десятков тысяч мертвых обезьян они продавят Бахмут, то ВСУ отойдут на рубеж Славянск – Краматорск, который будет еще сложнее взять.

Когда придет время, ВСУ вернут Бахмут через несколько дней. Как вернули Изюм, Лиман, Балаклею, о которые россияне бились долго и нудно.

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Главное о замене в российском командовании