Герасимову буде складно на новій посаді

Герасимов – найбільш грамотний російський воєначальник. Було б значно краще мати опонентом де*іла Суровікіна, який в голову тільки їсть і кругом пхає тупих вагнерівців Пригожина.

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З хорошого – Герасимову буде тяжко одночасно тягнути й тактику оперативного керівництва військами, й стратегію війни.

Це призначення – підтвердження провалу російської армії під Бахмутом.

ЗМУ зможуть повернути Бахмут, так само як Ізюм

Навіть, якщо ціною надзусиль і десятків тисяч мертвих мавп, вони продавлять Бахмут, то ЗСУ відійдуть на рубіж Слов'янськ – Краматорськ, який буде ще складніше взяти.

Коли настане час, ЗСУ повернуть той Бахмут за кілька днів. Як повернули Ізюм, Лиман, Балаклію, об які росіяни билися довго і нудно.

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