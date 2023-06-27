Імовірно, ще один заколот: дрон зняв потішну бійку окупантів просто на бойових позиціях
27 червня 2023, 08:03Читать новость на русском
У так званій "другій армії світу" часто спостерігаються не тільки провали, а й нові заколоти. Так, днями український дрон зняв бійку окупантів просто на бойових позиціях.
Таким чином, російські терористи люблять влаштовувати розбірки між собою. Відповідне відео вже розповсюдили мережею, інформує 24 Канал.
Зверніть увагу Постійні перестрілки та бійки: окупанти не можуть поділити "владу" на Херсонщині
Потішна бійка окупантів на бойових позиціях
На оприлюднених кадрах можна побачити, що український дрон бійців 110-ї ОМБр зафіксував, як один із загарбників в окопі почав бити своїх товаришів по службі. Спочатку окупант використав кулаки та ноги, а згодом – схопився за палицю.
Судячи з кадрів, російський солдат був у нетверезому стані.
Бійка окупантів в окопі: дивіться відео
В окупантів явні проблеми на фронті
- Нагадаємо, що у ніч проти 16 червня у тимчасово окупованому Мелітополі було неспокійно. Бійці так званої "другої армії світу" зайнялись своєю звичною справою – пиятикою.
- Гуляння "визволителів" відбувалася під боком у чергової комендатури. Тому через галас російських вояк місцеві викликали поліцію. Все закінчилося тим, що п'яних військових побили і відвезли в невідомому напрямку.
- Нещодавно мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що росіяни розпочали тривалу перестрілку між собою. Так, 10 червня окупанти обшукували домівки жителів Мелітополя та намагалися виявити представників руху спротиву окупації. А згодом – почалася перестрілка між загарбниками, що тривала до 20 хвилин.
- До речі, окупанти не можуть поділити "владу" на тимчасово окупованих територіях України. Такі випадки зафіксовані у Херсоні, Чорнобаївці та Новій Каховці. Тому на тимчасово окупованих територіях постійні бійки та перестрілки, буряти вирішують щось із чеченцями. Вони не можуть поділити між собою, хто з них головний та кого варто відправити "служити" на певні ділянки.
- Таким чином, окупанти не можуть розділити "сфери впливу". Ці перестрілки чують місцеві майже постійно.