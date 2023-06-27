Імовірно, ще один заколот: дрон зняв потішну бійку окупантів просто на бойових позиціях

У так званій "другій армії світу" часто спостерігаються не тільки провали, а й нові заколоти. Так, днями український дрон зняв бійку окупантів просто на бойових позиціях.

Таким чином, російські терористи люблять влаштовувати розбірки між собою. Відповідне відео вже розповсюдили мережею, інформує 24 Канал.

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Потішна бійка окупантів на бойових позиціях

На оприлюднених кадрах можна побачити, що український дрон бійців 110-ї ОМБр зафіксував, як один із загарбників в окопі почав бити своїх товаришів по службі. Спочатку окупант використав кулаки та ноги, а згодом – схопився за палицю.

Судячи з кадрів, російський солдат був у нетверезому стані.

Бійка окупантів в окопі: дивіться відео

В окупантів явні проблеми на фронті